Болельщики требуют исключить сборную Аргентины из числа участников ЧМ

Болельщики разместили петицию с требованием отстранить сборную Аргентины по футболу от участия в чемпионате мира. Ее подписали свыше 2,5 млн человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты сборной Аргентины на чемпионате мира, 12 июля

Фото: Amanda Perobelli / Reuters Футболисты сборной Аргентины на чемпионате мира, 12 июля

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. На текущем турнире они дошли до полуфинала, в котором 15 июля сыграют против команды Англии.

«Очевидно, что FIFA (Международная федерация футбола.— ''Ъ'') и судьи с пристрастием относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Зачем остальным командам соревноваться, если победитель уже определен? Исключите аргентинцев и дайте другим сборным равные шансы»,— сказано в тексте обращения. Среди причин исключения сборной Аргентины авторы петиции называют необъективное судейство, отсутствие сильных соперников, а также расистское поведение некоторых болельщиков команды.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

Таисия Орлова