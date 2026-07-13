Болельщики требуют исключить сборную Аргентины из числа участников ЧМ
Болельщики разместили петицию с требованием отстранить сборную Аргентины по футболу от участия в чемпионате мира. Ее подписали свыше 2,5 млн человек.
Футболисты сборной Аргентины на чемпионате мира, 12 июля
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
Аргентинцы являются действующими чемпионами мира. На текущем турнире они дошли до полуфинала, в котором 15 июля сыграют против команды Англии.
«Очевидно, что FIFA (Международная федерация футбола.— ''Ъ'') и судьи с пристрастием относятся к Лионелю Месси и сборной Аргентины. Зачем остальным командам соревноваться, если победитель уже определен? Исключите аргентинцев и дайте другим сборным равные шансы»,— сказано в тексте обращения. Среди причин исключения сборной Аргентины авторы петиции называют необъективное судейство, отсутствие сильных соперников, а также расистское поведение некоторых болельщиков команды.
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
Петиция болельщиков об исключении сборной Аргентины из Чемпионата мира по футболу не является единичным случаем. Международная федерация футбола (FIFA) в прошлом сталкивалась с различными запросами и ситуациями, которые могли привести к отстранению команд. Например, FIFA может исключить сборную Аргентины из числа участников чемпионата мира 2026 года из-за скандала в национальной футбольной ассоциации, связанного с расследованием незаконного накопления состояния главой Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа. Также Сборной Аргентины по футболу ранее угрожали санкции из-за предложений президента страны Хавьера Милея признать все футбольные клубы «спортивными акционерными обществами», что могло быть расценено FIFA как незаконное вмешательство властей в деятельность спортивных институций.
Кроме того, зафиксированы случаи, когда FIFA рассматривала жалобы на расистское поведение. Например, Международная федерация футбола инициировала расследование в отношении сборной Аргентины из-за песни с оскорблениями в адрес французских футболистов, прежде всего темнокожих, после победы на Кубке Америки. Это произошло после того, как полузащитник Энцо Фернандес опубликовал видеозапись с песней в социальных сетях. FIFA также вводит специальный жест для жалоб на расизм на чемпионате мира, что позволяет привлекать внимание судей к таким проявлениям. В случае повторных инцидентов матч может быть приостановлен или даже прекращён.
Помимо этого, ранее поступали призывы к FIFA отстранить от международных соревнований и другие сборные. Например, группы футбольных ассоциаций стран Ближнего Востока призывали FIFA отстранить сборную Израиля из-за военного конфликта в секторе Газа. Украинская ассоциация футбола также обращалась в FIFA и UEFA с призывом исключить Российский футбольный союз (РФС) из-за принятия крымских клубов в состав российского союза. Иногда отстранения команд происходят не из-за политических причин, а из-за беспорядков на матчах или коррупции в клубах, как это было с португальской «Бенфикой».