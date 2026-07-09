Воронежский министр ЖКХ не стал комментировать слухи о новой должности

Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов отказался комментировать слухи о возможном переходе на другую должность. Эта тема была затронута в ходе пресс-конференции с журналистами сегодня, 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Бажанов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Евгений Бажанов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Во время общения с прессой господину Бажанову предложили гипотетически выбрать между должностью мэра Воронежа, которую занимает Сергей Петрин, и постом заместителя председателя правительства области, который недавно освободил Александр Попов.

«Принципиальная позиция в том, что до государственной службы я долго работал в реальном секторе экономики. В какой-то момент решил, что мне интересно вернуться на госслужбу, чтобы приносить пользу»,— сказал министр.

Затем он начал рассуждать, что государственная и муниципальная служба — это «прежде всего работа в интересах жителей», а не вопрос статуса или занимаемой должности.

«И на одной позиции, и на другой есть задачи, которые направлены на это. Поэтому для меня выбор заключается в другом: человек готов служить или не готов»,— резюмировал господин Бажанов, добавив, что считает занятость в органах власти «тяжелым видом деятельности с точки зрения графика работы, объема задач и режима».

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», 3 июля пост заместителя председателя правительства Воронежской области покинул Александр Попов. В региональном правительстве сообщили, что господин Попов перейдет на другую работу. После этих событий в СМИ и Telegram-каналах начали обсуждать возможных кандидатов на этот пост, в том числе кандидатуру нынешнего министра ЖКХ.

Анна Швечикова