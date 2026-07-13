МИД России вызвал посла Германии

Составлено ИИ-Ассистентъ

Вызов посла Германии Александра Ламбсдорфа в МИД России связан с продолжающимся напряжением в отношениях между странами. Ранее, 27 апреля 2026 года, МИД РФ уже вызывал Ламбсдорфа, чтобы заявить решительный протест из-за встречи депутата Бундестага Родериха Кизеветтера с Ахмедом Закаевым, руководителем запрещённой в России террористической организации «Чеченская Республика Ичкерия».

Аналогично, в 2025 году МИД Германии неоднократно вызывал российского посла Сергея Нечаева. В декабре 2025 года поводом стали обвинения в гибридных атаках и кибератаке на Германию в августе 2024 года, которую, по данным немецкой разведки, организовала хакерская группировка Fancy Bear. В июне 2025 года вызов был связан с преследованием российских журналистов в ФРГ, а в апреле 2024 года — с арестом двух граждан с двойным гражданством, подозреваемых в подготовке диверсий и шпионаже в пользу России, в том числе в отношении военных баз США и маршрутов поставок оружия на Украину. Также в мае 2026 года Сергея Нечаева вызывали из-за ударов российской армии по целям на Украине, а в апреле 2026 года – из-за «шпионских действий» после публикации Минобороны РФ адресов европейских предприятий, производящих БПЛА для Украины.