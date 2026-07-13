Игорь Краснов послал судью к Александру Гуцану

Председатель Верховного суда Игорь Краснов инициировал передачу в Генпрокуратуру материалов в отношении арбитражного судьи Олега Марченко. Он вместе с родственниками, как стало известно «Ъ», оказался обладателем трех домов, четырех квартир и пары иномарок премиум класса. Данные активы могут быть обращены в доход государства, так как никак не вписываются в официальные доходы господина Марченко и его близких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Верховного суда Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель Верховного суда Игорь Краснов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

До того, как стать судьей Олег Марченко с 2000 года работал юристом в коммерческих структурах. Потом был следователем прокуратуры, надзирал за расследованиями в Ставропольском крае, являлся заместителем начальника следственного отдела СУ СКР при прокуратуре и до 2010 года был заместителем ставропольского транспортного прокурора. В том же году господин Марченко стал арбитражным судьей. С февраля 2020 года по февраль 2026 года он занимал должность заместителя председателя Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда, а сейчас является в нем судьей.

Как выяснили представители самой судебной системы, в 2012-2018 годах семья господина Марченко, имея совокупный доход в размере 12,3 млн руб. получила активы, оцениваемые в три раза большую сумму. Это автомобили Ауди Q7 и Porsche Cayenne, три жилых дома общей площадью 878,1 кв. м, четыре квартиры площадью 329,8 кв. м, два гаража, а также пять земельных участков размеров в гектар. Имущество в основном находится в Ставрополе и Ессентуках. Приобретателем активов считается сам судья, который затем распределил их между родственниками, в основном родителями его супруги. Жена судьи, безработная, до этого работавшая с небольшой зарплатой на хлебокомбинате, стала обладателем квартиры в 130 кв. м в курортном городе. Другие активы были записаны на родителей супруги господина Марченко, пенсионеров. Каким-то образом, согласно учетным данным, им буквально за копейки удалось получить недвижимость, в том числе городе-курорте. После смерти матери активы отошли жене судьи.

Из всего этого, полагают в судебной системе следует, что имущественное положение семьи господина Марченко было сформировано за счет доходов, законность происхождения которых не подтверждена.

За несоблюдение ПДД судья Марченко 18 привлекался к административной ответственности, а один штраф, полученный еще в 2020 году так и не оплатил. Особых претензий к нему, как к судье не было, если не учитывать решение 2025 года, с помощью которого было допущено «вмешательство в деятельность публичного органа путем подмены его полномочий». В результате арбитражного решения, которое в последствие было отменено, статус ИП незаконно получил магазин в центре Кисловодска.

Теперь Генпрокуратура должна проверить материалы, поступившие из Верховного суда и, если данные подтвердятся, заместители генпрокурора Александра Гуцана обратиться в суд с антикоррупционным иском. Самому же Олегу Марченко грозит отставка по отрицательным мотивам.

«Я убежден, что эффективная антикоррупционная политика в судебной системе строится прежде всего на качественном кадровом отборе, прозрачной работе квалификационных коллегий, неотвратимости ответственности и реальных гарантиях независимости судьи»,— говорил в интервью «Ъ» председатель ВС Игорь Краснов, который не раз инициировал отставки судей и имущественные иски к ним.

Николай Сергеев