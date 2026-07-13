Глава СК снова запросил доклад по делу погибших волгоградцев на Белом море

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели трех туристов из Волгограда на Белом море летом 2025 года. Соответствующее указание дано руководству карельского управления СК в связи с новыми публикациями в СМИ, где ставятся под сомнение полнота установленных обстоятельств и принятые процессуальные решения, сообщили в информцентре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Трагедия произошла в июле прошлого года. Группа из девяти волгоградцев отправилась из архипелага Кузова к Соловецким островам. Туристы не регистрировали свой маршрут в МЧС. Из-за резкого ухудшения погоды они решили вернуться, разделившись на парные байдарки, которые не подходили для морского плавания. Не у всех были спасательные жилеты.

Четверо смогли добраться до разных островов гряды. Их эвакуировали сотрудники МЧС и вертолет Ми-8. Трое человек в возрасте 38, 32 и 24 лет погибли. Их тела были обнаружены в период с 23 июля по 6 августа. СУ СКР по Карелии провели проверку и не выявили признаков состава преступления. В июне этого года дело закрыли.

Было установлено, что у группы отсутствовал руководитель, оказывавший платные услуги, то есть возможности привлечь к ответственности некое лицо по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ), было невозможно. Причиной гибели следствие назвало нарушение правил безопасности самими туристами. Однако родственники погибших настаивали на виновности Олега Беневаленского, который якобы организовал экспедицию за 70 тыс. руб. с человека, писало ИА «Высота 102» в июне.

Вчера «МК» сообщил, что родственники погибших обратились в центральный аппарат СК с требованием возобновить дело. Их интересы представляет адвокат Виталий Григорьев. По данным издания, уже подана жалоба в Генпрокуратуру с требованием отменить постановление о прекращении уголовного дела.

Нина Шевченко