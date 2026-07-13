Путин передал во временное управление производителя красок Pinotex и Dulux

Составлено ИИ-Ассистентъ

Передача Akzo Nobel во временное управление АО «Развитие строительных активов» — часть более широкой тенденции по передаче активов компаний из «недружественных» стран российским управляющим. В конце 2025 года та же АО «Развитие строительных активов» уже получила под временное управление российские активы датского производителя строительных материалов Rockwool и польско-американского производителя алюминиевых банок CanPack.

Эта практика началась после февраля 2022 года и регулируется указами президента РФ Владимира Путина. Согласно этим указам, активы иностранных юридических лиц из «недружественных» стран могут быть переданы во временное управление, что рассматривается как ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Среди других примеров таких мер — передача активов энергетических компаний «Фортум» и «Юнипро» в апреле 2023 года, долей Danone и Carlsberg в июле 2023 года, автодилера «Рольф» в декабре 2023 года, а также компаний Bosch и Ariston в апреле 2024 года. Часть из этих решений, например, по Danone и Ariston, впоследствии была отменена.