Путин передал во временное управление производителя красок Pinotex и Dulux
Путин передал структуры Akzo Nobel во временное управление
Российские активы голландского производителя лакокрасочных материалов Akzo Nobel переданы во временное управление АО «Развитие строительных активов». Это следует из указа, который подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В документе перечислены доли в АО «Акзо Нобель Декор», ООО «Акзо Нобель Коутингс», ООО «Акзо Нобель Лакокраска». Штаб-квартира Akzo Nobel находится в Амстердаме. Российские активы компании — в Москве и Московской области. Akzo Nobe владеет лакокрасочных брендами Dulux (в России — Luxium), Sadolin, Marshall, Pinotex, Sikkens.
В конце 2025 года АО «Развитие строительных активов» получило во временное управление активы поставщика стройматериалов Rockwool. «Развитие строительных активов» зарегистрировано в Москве в сентябре 2025 года, акционеры и руководитель не раскрываются.
Подробнее — в материале «Ъ» «Иностранцев изолировали от России».
Передача Akzo Nobel во временное управление АО «Развитие строительных активов» — часть более широкой тенденции по передаче активов компаний из «недружественных» стран российским управляющим. В конце 2025 года та же АО «Развитие строительных активов» уже получила под временное управление российские активы датского производителя строительных материалов Rockwool и польско-американского производителя алюминиевых банок CanPack.
Эта практика началась после февраля 2022 года и регулируется указами президента РФ Владимира Путина. Согласно этим указам, активы иностранных юридических лиц из «недружественных» стран могут быть переданы во временное управление, что рассматривается как ответ на изъятие или ограничение прав на российское имущество за рубежом. Среди других примеров таких мер — передача активов энергетических компаний «Фортум» и «Юнипро» в апреле 2023 года, долей Danone и Carlsberg в июле 2023 года, автодилера «Рольф» в декабре 2023 года, а также компаний Bosch и Ariston в апреле 2024 года. Часть из этих решений, например, по Danone и Ariston, впоследствии была отменена.