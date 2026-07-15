Ремонт взаймы

В этом году стоимость ремонта квартир может вырасти примерно на 20%, прогнозируют эксперты. Где найти средства на строительные и отделочные работы, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Стоимость чистовой отделки однокомнатной квартиры без мебели, техники и оснащения сегодня начинается от 700 тыс. руб., оценили эксперты компании «Этажи». «Это очень бюджетный вариант, примерно от 20–21 тыс. руб. за квадратный метр. Для двушки ремонт обойдется в сумму около 1–1,2 млн руб., а для трешки — от 2 млн руб. в зависимости от площади и объема работ»,— уточнили в компании.

В прошлом году стоимость ремонта с нуля, от бетона, составляла от 1 млн до 2 млн руб., а сейчас диапазон цен увеличился от 2,5 млн до 3,5 млн руб. И это не предел. Как прогнозируют в ремонтной компании Domeo, до конца года цены могут вырасти еще на 20–25%. «Основные факторы — повышение НДС до 22%, дефицит квалифицированных кадров (зарплаты мастеров за два года выросли на 20–30%), рост цен на импортные комплектующие и логистику»,— поясняет руководитель Академии мастеров Domeo Глеб Лапшин, добавляя, что отдельные категории расходов подорожали за год очень сильно: электрооборудование — на 95%, цементные смеси — на 55%.

При этом увеличивается не только цена, но и сроки ремонта.

«Ремонт стандартной однокомнатной квартиры (40 кв. м) с нуля в Москве сейчас занимает от трех до пяти месяцев. Это примерно на месяц дольше, чем год назад»,— поясняет Глеб Лапшин. По его словам, в этих условиях лучше закладывать в план не менее четырех-пяти месяцев на стандартный ремонт.

Самая затратная статья расходов — черновые работы. По подсчетам Domeo, расходы на черновые работы и материалы (стяжка, штукатурка, разводка коммуникаций) составляют 30–40% бюджета на ремонт. По оценкам компании «Этажи», на черновую отделку уходит 25–30% бюджета, на меблировку — 35–45%, на чистовую отделку — еще 25–30%, а на авторский надзор в случае ремонта под ключ — примерно 3–7%.

Кредитный ассортимент

Обычно собственные накопления владельцев недвижимости уходят на первоначальный взнос при покупке в ипотеку, отмечает руководитель департамента ипотечного кредитования «НДВ Супермаркет недвижимости» Лидия Мальцева, и на полноценный ремонт денег уже не остается. «Поэтому клиенты часто оформляют потребительский кредит на ремонт. Помимо ремонта кредитные средства часто идут на покупку мебели и бытовой техники»,— отмечает эксперт.

По данным компании «Этажи», такие кредиты сейчас берут около 46% покупателей квартир и это рекордный показатель за последние полтора-два года. При этом, согласно аналитике Финансового университета, если смотреть на структуру потребительских кредитов в целом, более 28% таких займов приходится на ремонт, а более 16% — отдельно на мебель и технику. 76% заемщиков берут такой кредит на срок от трех до пяти лет, а более 80% — на сумму до 300 тыс. руб.

Для финансирования ремонтных работ заемщики в основном используют три кредитных продукта, говорит директор департамента ипотечного бизнеса ПСБ Марина Заботина. Первый — нецелевой потребительский кредит или кредит наличными — самый быстрый способ получить денежные средства на ремонт. «Оформление такого займа в среднем занимает несколько часов и часто не требует залога или поручительства»,— поясняет она.

Правда, ставки по таким продуктам выше, чем по ипотеке, а срок кредитования ограничен пятью-семью годами. Таким образом, ежемесячный платеж по кредиту получается значительным. Однако, как уточняет зампред правления банка «Дом.РФ» Алексей Косяков, при оформлении такого кредита банк не контролирует расходы. «Не нужно предоставлять чеки, квитанции, договоры с подрядчиками и другие документы для подтверждения расходов на ремонт. Средствами можно распоряжаться максимально свободно»,— поясняет он. «Средний чек потребкредита в банке “Дом.РФ” составляет почти 1 млн руб., а средний срок кредита — четыре с половиной года. И ремонт — это одна из самых частых целей потребкредита, следует из опроса клиентов»,— рассказывает господин Косяков.

Еще одно решение для финансирования ремонтных работ — кредит под залог недвижимости, позволяющий получить сумму до 70–75% от стоимости залога на срок до 30 лет. Ставки по такому кредиту будут ниже, чем по программам потребительского кредитования, но процесс оформления займет больше времени, так как процедура потребует оценки объекта недвижимости и регистрации обременения в пользу кредитора. «Идеальным инструментом для оплаты недорогих строительных материалов или мебели может стать кредитная карта. При погашении долга в течение льготного периода у заемщика не возникнет переплаты»,— называет третий вариант оплаты ремонта с использованием кредитных средств Марина Заботина.

В компании Domeo фиксируют рост числа клиентов, использующих кредитные карты и потребительские кредиты для оплаты ремонта. «Это связано с объективным удорожанием стройматериалов и работ. За последние годы стоимость выросла значительно, и не у всех есть возможность оплатить весь объем сразу»,— рассуждает Глеб Лапшин. «Но мы всегда предупреждаем, что кредитные платежи стоит закладывать в общий бюджет проекта, чтобы избежать кассовых разрывов в процессе ремонта»,— уточняет он.

Ипотека с отделкой

В таких условиях растет спрос покупателей на готовые решения. Однако разница в стоимости квартир с отделкой и без в зависимости от объекта и региона может составлять 20–30%. А это больше, чем расходы на самостоятельный ремонт. При этом ситуация по стране неравномерная. По данным сервиса Сбербанка «Домклик», несмотря на то, что в среднем по России стоимость квадратного метра в новостройках выше у квартир с отделкой (164,6 тыс. руб. против 147,8 тыс. руб.), в половине крупных регионов квартиры без отделки обходятся дороже.

Наиболее ощутимая разница в цене «квадрата» зафиксирована в Нижегородской области: там стоимость квадратного метра без отделки на 63,4% выше, чем с отделкой: 220 тыс. руб. против 134,6 тыс. руб. Похожая ситуация, но с меньшей разницей в цене отмечена и в ключевых мегаполисах — Санкт-Петербурге (дороже на 18,1%) и Москве (дороже на 11,6%).

«В комфорт-классе где-то 80% покупателей хотели бы приобрести квартиры с отделкой. В бизнес-классе таких не более 40%, клиенты этого сегмента предпочитают white box, потому что здесь предполагается отделка более качественными материалами, и это уже выбор самого покупателя»,— рассказывает директор направления «Новостройки» «Инком-Недвижимости» Валерий Кочетков.

При этом, по данным компании «Этажи», в течение года квартиры с отделкой дорожали быстрее, чем квартиры без отделки.

«Скорее всего, это связано с ростом стоимости работ и стройматериалов. В городах-миллионниках квартиры без отделки за год подорожали на 7–8%, а с отделкой — на 11%. Если оценивать только массовый сегмент, то рост составил 17% у квартир с отделкой и 15–16% у квартир без отделки. В премиум-сегменте рост был около 12–13% у квартир с отделкой и около 10% у квартир без отделки»,— сообщили в компании.

При этом объекты с готовой отделкой более ликвидны. «Не зря же на рынке присутствует такое понятие, как флиппинг. Новая квартира со свежим ремонтом всегда пользуется большей популярностью, чем лот без отделки, когда нужно еще потратить деньги и не менее шести-семи месяцев, а то и год, чтобы сделать ремонт»,— объясняет господин Кочетков.

По данным компании «Этажи», в Москве интерес к квартирам с отделкой вырос на 4%, соответственно, увеличилась и доля продаж квартир с отделкой. «По Санкт-Петербургу у некоторых застройщиков массового сегмента доля квартир с отделкой в продаже доходит до 90–95%, и это говорит о том, что формат остается востребованным именно в массовом сегменте. В других городах-миллионниках около 87% квартир продается в предчистовом формате, остальные — в черновом»,— сообщили там.

White box сейчас активно развивается как промежуточный формат между квартирами с полной отделкой и без отделки. «Он интересен тем, кто хочет сделать ремонт под себя, но при этом не хочет переплачивать за черновые работы и инженерную подготовку. Особенно это актуально для покупателей по льготным программам, в том числе по семейной ипотеке: встроить такие расходы в кредит под 6% значительно выгоднее, чем брать отдельный кредит под 20–25% и выше»,— отмечают эксперты «Этажей». Однако готовых решений на первичном рынке стало заметно меньше, рассказывает эксперт «Миэль на Николоямской» Валентина Лысенко. «Во многом это связано с ростом стоимости материалов и услуг подрядчиков»,— объясняет она.

При этом есть и другая причина: не всех устраивает качество ремонта от застройщиков. В Domeo рассказывают, что нередки ситуации, когда отделка white box от застройщика произведена некачественно и приходится ее переделывать. Глеб Лапшин предупреждает, что такая квартира — кот в мешке. «Вы не знаете, как проложена электропроводка, герметичны ли соединения труб, есть ли гидроизоляция. В любой момент это может обернуться коротким замыканием, затоплением соседей или необходимостью вскрывать стены и полы уже после заселения. Последствия гораздо дороже, чем сделать все качественно с самого начала»,— продолжает господин Лапшин.

Мебель не в счет

При этом полностью включить все расходы на подготовку квартиры к проживанию в ипотеку не всегда возможно. Хотя на рынке можно найти варианты «заезжай и живи», когда в квартире не только сделан ремонт, но она полностью укомплектована мебелью и техникой. Как поясняют в компании «Этажи», если речь идет о семейной ипотеке или использовании материнского капитала, то в этом случае включать в договор ремонт, мебель или технику прямо запрещено, поскольку это уже может считаться нарушением законодательства. «В июле 2025 года Минфин отдельно указал на запрет включения отделки, мебели и техники в договор, если квартира приобретается с материнским капиталом. Так государство борется с нецелевым использованием средств маткапитала»,— уточнили там.

Если застройщик предлагает квартиру в полной комплектации, включая мебель, то в договоре на ее приобретение стоимость мебели и техники должна быть выделена в отдельный пункт.

«Социальный фонд России перечислит средства маткапитала только на ту часть суммы кредита, которая относится непосредственно к стоимости квартиры»,— уточняет госпожа Заботина. При этом, как уточняют в компании «Этажи», в Москве, особенно внутри МКАД, стоимость квартир часто не позволяет включить ремонт в стоимость объекта: цена жилья нередко уже превышает максимальный лимит семейной ипотеки (15 млн руб.) с учетом первоначального взноса.

Сейчас девелоперы постепенно отказываются не только от меблировки, но и от готового оформления жилья в целом, поскольку это существенно увеличивает затраты, говорит госпожа Лысенко. «Предложение с мебелью не пошло: время стройки — два-три года, за этот период цена мебели меняется. Если отделка и стройматериалы еще как-то ближе к застройщику, то мебель — это отдельный продукт, застройщику неподконтрольный, и сложно уложиться в тот диапазон цен, который был заявлен два-три года назад. При заселении могут предложить такую опцию, как меблировка. А на этапе стройки таких предложений практически нет»,— поясняет Валерий Кочетков.

Своими руками

По данным компании «Авито», за пять месяцев 2026 года спрос на услуги по ремонту увеличился на 4% в годовом выражении. Спрос на сантехнический ремонт лидирует в списке запросов. Также в топ-5 вошли услуги из категорий «Сборка и ремонт мебели», «Электрика», «Ремонт квартир и домов под ключ» и потолочные работы. Максимальную динамику спроса в направлении ремонта, по данным «Авито Услуг», за год продемонстрировал сегмент черновой отделки — здесь зафиксирован рост на 73%. Интерес к предчистовой и чистовой отделке на площадке также показал уверенный рост — на 56% и 57% соответственно. В сегменте сантехнических работ годовое увеличение спроса составило почти 9%. Увеличился и интерес к комплексным услугам и монтажу инженерных систем под ключ: число запросов на обустройство водоснабжения выросло в 4,3 раза, систем отопления — в 2,5 раза.

На рынок ремонта сегодня во многом влияет ситуация на рынке недвижимости.

Многие потребители осторожнее подходят к крупным расходам. При этом они не отказываются от комфорта и вложений в текущее жилье. Вместо покупки новой квартиры многие выбирают обновление пространства, точечный ремонт. На этом фоне сохраняется интерес к комплексным и технически сложным работам, которые чаще доверяют профессионалам, а не выполняют самостоятельно.

Отдельно растет спрос на услуги дизайна интерьера — в январе—мае 2026 года он увеличился более чем на 8% год к году. «Это показывает, что для пользователей важен не просто ремонт, а возможность заранее спланировать результат, бюджет и дальнейшие работы»,— комментирует руководитель бизнес-направления «Ремонт и строительство» «Авито Услуг» Светлана Филимонова.

При этом при планировании ремонта эксперты предупреждают еще об одном риске — недооценке стоимости ремонта. «Нередко в смету не попадают черновые материалы, инженерные работы и часть скрытых расходов. В итоге бюджет в процессе ремонта может вырасти в два раза и больше»,— предупреждают «Этажи». В Domeo также отмечают, что клиенты все чаще занижают бюджет на старте: «Мы рекомендуем закладывать +20% к первоначальной смете и тщательно планировать каждый этап, чтобы избежать неприятных сюрпризов. И быть реалистичными».

Вероника Хохлова