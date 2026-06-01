Липецкая область стала лидером Черноземья по уровню благосостояния семей

Первое место в Черноземье и 18-е в общероссийском рейтинге по благосостоянию семей заняла Липецкая область. По итогам 2025 года среднестатистическая семья с одним ребенком после минимальных расходов в регионе может располагать 70,1 тыс. в месяц, с двумя детьми — 52,6 тыс. руб. Аутсайдером Черноземья признана Орловская область, занявшая в общем рейтинге 70-е место (из 85) с показателями 42,8 тыс. и 23,2 тыс. руб. соответственно. Такие данные приводят аналитики РИА «Рейтинг».

Белгородская область заняла 23-е место: потенциально возможный остаток средств среднестатистической семьи с одним ребенком после минимальных расходов составил 66,7 тыс. руб. в месяц, с двумя — 49 тыс. руб. Курская область разместилась на 35-й строчке рейтинга с показателями 57,8 тыс. и 40,8 тыс. руб. соответственно. Воронежскую область аналитики поставили на 37-е место: там семья с одним ребенком могла располагать 56,3 тыс. в месяц, а с двумя — 39,3 тыс. руб. В Тамбовской области (58-е место) эти суммы составили 47,6 тыс. руб. и 30,5 тыс. руб. соответственно.

Лидерами рейтинга по благосостоянию семей стали Ямало-Ненецкий автономный округ (у семьи с одним ребенком после минимальных расходов в месяц могло остаться 163,1 тыс., с двумя — 141,4 тыс. руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (122,3 тыс. и 102,6 тыс. руб. соответственно) и Магаданская область (119,4 тыс. и почти 95 тыс. руб.). В числе аутсайдеров оказались Республика Ингушетия, занявшая последнее, 85-е место: после минимальных расходов на семью с одним ребенком в месяц потенциальный остаток составил 6,2 тыс., с двумя детьми нехватка средств достигла 13,4 тыс. руб. В Чеченской Республике показатели равнялись 6 тыс. и -13,2 тыс. руб. соответственно, в Кабардино-Балкарской Республике (83-е место) — 10,8 тыс. и -9,9 тыс. руб. При формировании рейтинга не учитывались показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Рейтинг рассчитывался как потенциально возможный остаток средств семьи с двумя работающими родителями, получающими медианную для региона зарплату (по оценке РИА «Рейтинг»), после вычета минимальных расходов. В расчетной модели учитывались семьи с одним или двумя детьми. Для каждого региона суммировались две годовые медианные зарплаты за вычетом НДФЛ, из полученной суммы вычитались прожиточные минимумы для работающих и детей. Чтобы обеспечить сопоставимость субъектов РФ с разным уровнем цен, итоговый остаток корректировался на стоимость потребительской корзины. Полученные показатели носят исключительно сравнительный характер и не отражают реальный денежный остаток в конкретной семье.

В начале мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что Липецкая область заняла 16-е место в общероссийском рейтинге по скорости роста зарплат, опередив остальные области Черноземья. По данным аналитиков, половина жителей региона будет получать зарплату 200 тыс. руб. и более через 7,8 года.

