Держи мяч шире

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино заявил, что возглавляемая им структура рассмотрит возможность увеличения количества команд-участниц чемпионата мира до 64. Ранее он воздерживался от прямой поддержки этой идеи, но теперь считает, что раз уж расширение первенства до 48 команд себя оправдало, то оно сработает и для 64 сборных. Отличный шанс внедрить новшество у FIFA появится уже на первенстве мира 2030 года, в проведении которого будут задействованы сразу шесть стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джанни Инфантино

Фото: Henry Romero / Reuters Джанни Инфантино

Фото: Henry Romero / Reuters

Глава FIFA Джанни Инфантино 12 июля в интервью швейцарскому телеканалу Blue Sport заявил, что по завершении нынешнего чемпионата мира он поднимет вопрос о дальнейшем увеличении количества команд, участвующих в первенстве. «Важно, чтобы чемпионат был для всего мира, а не только для Европы и Южной Америки. Каждая нация должна иметь возможность воплотить мечту сыграть на турнире,— заявил господин Инфантино.— Уровень конкуренции в футболе растет, и, если не давать маленьким странам шанс попасть на первенство мира, мы их просто демотивируем». В качестве иллюстрации пользы от расширения будущих чемпионатов господин Инфантино назвал чемпионат текущий. Впервые в истории в нем выступили 48 команд (с 1998 года в финальной части играли 32 сборные). Президент FIFA назвал расширение «огромным успехом». Он обратил внимание на то, что из десяти африканских команд девять сумели выйти в play-off. «А в Катаре в 2022-м вообще было всего пять африканских сборных. Это показывает, насколько важно давать командам шанс проявить себя»,— сказал президент FIFA.

Впервые идея о расширении чемпионата мира до 64 команд, то есть почти трети от всех имеющихся в мире (в FIFA входит 211 национальных федераций), прозвучала еще в прошлом году.

О таком варианте упоминало руководство Южноамериканской конфедерации футбола (CONMEBOL). Но после того как против выступили президент Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) Александр Чеферин и президент Азиатской конфедерации футбола (AFC) Шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа, история вроде бы заглохла. Но теперь она, похоже, обретет вторую жизнь.

А нежелание конфедераций, входящих в FIFA, расширять чемпионат хоть и является важным фактором, но формально не мешает принять нужное ей решение. Чемпионат мира — это турнир FIFA, и как его проводить, решает Совет FIFA. К тому же сейчас вполне подходящий момент для расширения. Отметим, что на формат из 48 сборных FIFA хотела перейти еще к турниру 2022 года, но не решилась, полагая, что небольшой, пусть и богатый Катар просто не справится с нагрузкой. Ведь новый формат предусматривал резкий, с 64 до 104, рост количества матчей.

Проводящие же нынешний турнир США, Канада и Мексика с ней прекрасно справились. А чемпионат мира 2030 года пройдет сразу в шести странах — Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае. По плану южноамериканским странам выделено всего по одному матчу, но загрузку стран-хозяек можно и подкорректировать с тем, чтобы они переварили турнир уже на 128 игр. Турнир 2034 года отдан Саудовской Аравии. Ей по финансам вполне по силам потянуть нагрузку.

К расширению чемпионата мира FIFA, помимо стремления дать шанс маленьким странам, вероятно, подталкивают и сугубо практические соображения.

По итогам текущего четырехлетнего цикла (2023–2026) прогнозируемые доходы FIFA составят около $15 млрд. Это рекорд, ставший возможным не только из-за увеличения количества матчей, но и вследствие того, что FIFA, пользуясь премиальностью рынка США, значительно повысила цены на билеты, утроив поступления от билетной программы ($3 млрд против $950 млн в Катаре). Держать такие же цены на билеты в других странах FIFA будет трудно, а значит, чтобы избежать просадки по доходам, львиная доля которых распределяется между национальными федерациями, FIFA нужно увеличивать количество матчей.

Александр Петров