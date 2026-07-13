Кремль поблагодарил Венецианскую биеннале за сотрудничество с Россией

Кремль выразил признательность организаторам Венецианской биеннале за готовность к сотрудничеству с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский павильон на Венецианском биеннале

Фото: @pavilion.rus Российский павильон на Венецианском биеннале

Фото: @pavilion.rus

По словам господина Пескова, руководство биеннале «можно поздравить», поскольку они «свободны от зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе». Он также выразил сожаления из-за рекомендаций Еврокомиссии ограничить финансирование Венецианской биеннале из-за возобновления работы российского павильона.

11 июля Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере €2 млн. Такое решение приняли после «оценки ответов организаторов, обосновывающих повторное открытие павильона России», сообщила она.

Возвращение России в сады Джардини в Венеции вызвало критику со стороны итальянских властей и Евросоюза. Ранее Брюссель уже отменил субсидию на €2 млн, а Рим направлял инспекторов для проверки ситуации. Венецианская биеннале проходит с 9 мая по 22 ноября.