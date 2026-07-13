Кремль поблагодарил Венецианскую биеннале за сотрудничество с Россией
Кремль выразил признательность организаторам Венецианской биеннале за готовность к сотрудничеству с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Российский павильон на Венецианском биеннале
Фото: @pavilion.rus
По словам господина Пескова, руководство биеннале «можно поздравить», поскольку они «свободны от зашоренности, которая сейчас доминирует в Европе». Он также выразил сожаления из-за рекомендаций Еврокомиссии ограничить финансирование Венецианской биеннале из-за возобновления работы российского павильона.
11 июля Еврокомиссия рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить выделение Венецианской биеннале гранта в размере €2 млн. Такое решение приняли после «оценки ответов организаторов, обосновывающих повторное открытие павильона России», сообщила она.
Возвращение России в сады Джардини в Венеции вызвало критику со стороны итальянских властей и Евросоюза. Ранее Брюссель уже отменил субсидию на €2 млн, а Рим направлял инспекторов для проверки ситуации. Венецианская биеннале проходит с 9 мая по 22 ноября.
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Российский павильон на биеннале в Венеции
Участие России в Венецианской биеннале прерывалось с 2022 года. В марте 2026 года Еврокомиссия (ЕК) выступила против допуска России на биеннале, а в апреле лишила мероприятие гранта в размере 2 млн евро. ЕК требовала, чтобы проекты, финансируемые за счет средств налогоплательщиков, соответствовали демократическим ценностям Евросоюза, и заявляла, что культура "никогда не должна использоваться в качестве платформы для пропаганды".
Несмотря на это, российская делегация прибыла в Венецию. На 61-й Венецианской художественной биеннале российский павильон "Дерево укоренено в небе" открылся с 5 по 8 мая для профессиональных зрителей. В нем представлены выступления музыкантов, поэтов и философов из России, Африки и Латинской Америки. После 8 мая выступления будут демонстрироваться в виде видеоинсталляции.
Проект России вызвал скандалы: помимо лишения гранта, жюри биеннале объявило об исключении из числа претендентов на главный приз - "Золотого льва" - проектов стран, "лидеры которых обвиняются Международным уголовным судом в преступлениях против человечности". Предполагается, что речь шла о России и Израиле. 30 апреля жюри в полном составе подало в отставку, и победители будут определяться зрительским голосованием. Израильский павильон также не открылся в знак протеста, требуя прекращения огня и освобождения заложников в Газе.