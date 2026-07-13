Говядина в России за год подорожала почти на 16%

За год говядина подорожала на 15,58%, средняя стоимость по России на 1 июля составила 744,9 рублей за 1 кг, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Этот вид мяса вырос в цене быстрее остальных, поскольку его производство остается более затратным и длительным по сравнению с другими видами продукции, сообщили «Ъ» в Минсельхозе РФ.

Другие участники рынка связывают подорожание говядины с внутренним дефицитом: в январе-марте текущего года поголовье рогатого скота сократилось на 3,9%, а производство мяса упало на 5,7% год к году. В «Мираторге» одной из причин подорожания говядины назвали беспошлинный импорт, который усиливает конкуренцию с российскими производителями и приводит к сокращению собственного производства.

По данным АКОРТ, российские супермаркеты огранивают рост стоимости на социально значимые продукты, к которым относится и говядина. В июне 2026 года минимальная стоимость говядины «первой цены» (самая доступная) составила 353 руб. за 1 кг.

При этом в Минсельхозе РФ отметили, что внутренний рынок мяса остается насыщенным: по итогам 2025 года Россия произвела больше говядины, чем требовала норма продовольственной безопасности – уровень самообеспеченности превысил 100% при заложенном плане в 85%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мясо набрало вес».