Мясо набрало вес

На 1 июля 2026 года говядина оказалась самой быстро дорожающей продукцией в корзине российских потребителей. За год средняя цена на этот вид мяса в целом по России увеличилась на 15,58%, следует из данных Росстата. Поголовье крупного рогатого скота в РФ сокращается, а беспошлинный импорт не позволяет снижать цены, указывают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средняя стоимость говядины в РФ на 1 июля составила 744,9 руб. за 1 кг, что на 15,58% больше год к году, подсчитал “Ъ” на основе данных Росстата. Этот вид мяса дорожал быстрее остальных: к июлю этого года курица подорожала за год на 7,31%, до 243,78 руб. за 1 кг, свинина — на 1,9%, до 392,22 руб. за 1 кг, баранина — всего на 0,08%, до 815,53 руб. за 1 кг. Мясные консервы для детского питания за этот же период подорожали на 6,41%, до 1,3 тыс. руб. за 1 кг, полукопченые и варено-копченые колбасы — на 3,61%, до 724,33 руб. за 1 кг, вареная колбаса — на 2,72%, до 576,62 руб., сосиски и сардельки — на 2,71%, до 550,6 руб. за 1 кг.

Говядина по динамике годового роста цен также возглавила список наиболее востребованных у российских потребителей продуктов питания и напитков. Так, водка на 1 июля 2026 года подорожала на 14,63% год к году, до 974,31 руб. за литр, мороженая рыба — на 14,2%, до 364,34 руб. за 1 кг, куриные яйца — на 11,68%, до 96,17 руб. за десять штук, следует из данных Росстата.

Таким образом, говядина оказалась одним из наиболее быстро дорожающих товаров в потребительской корзине.

В Минсельхозе РФ пояснили “Ъ”, что производство говядины остается более капиталоемким и длительным по сравнению с другими видами мяса, что отражается на ее себестоимости и темпах роста предложения. Там заявили, что сейчас реализуются меры господдержки по поддержке развития производства говядины в России. В министерстве также отметили, что внутренний рынок мяса остается насыщенным: по итогам 2025 года уровень самообеспеченности мясом превысил 100% при пороговом значении, заложенном в доктрине продовольственной безопасности, 85%.

Выпуск говядины остается самым затратным среди основных видов мяса: производственный цикл достигает трех лет, подтверждает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Кроме того, по его словам, отрасли требуется больше инвестиций, чем свиноводству или птицеводству. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет основных поставщиков продуктов питания) Дмитрий Востриков обращает внимание на технологические особенности отрасли. По его словам, бычка выращивают 14–18 месяцев, тогда как бройлер достигает товарного веса за 35–40 дней, а свинья — за 6–8 месяцев. За это время производители говядины сталкиваются с ростом цен на корма, топливо, ветеринарные препараты и оплату труда.

Кроме того, в январе—марте 2026 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 3,9%, а производство говядины — на 5,7% год к году.

По словам Сергея Юшина, это связано как с уменьшением числа животных в личных подсобных хозяйствах, так и со снижением поголовья коров в молочном животноводстве. Современные молочные коровы дают значительно больше молока, чем раньше, поэтому для сохранения и даже увеличения объемов производства требуется меньше животных. В результате сокращается и количество бычков, поступающих на откорм, что ограничивает предложение говядины.

Недостаток собственного производства, отмечает господин Юшин, приходится компенсировать импортом. Однако поставки из Белоруссии и стран Южной Америки, а также действующие льготы на ввоз не позволяют сдержать рост цен, которые во всем мире сейчас бьют рекорды. При этом вспышки заболеваний скота в Сибири, по словам эксперта, не повлияли на общероссийские цены. В «Мираторге» говорят, что беспошлинный импорт говядины усиливает конкуренцию с российскими производителями, это приводит к сокращению собственного производства, а доля импорта в потреблении говядины уже приближается к 25%. «Если не принять меры для восстановления поголовья крупного рогатого скота и наращивания производства, зависимость России от импортных поставок будет только усиливаться»,— считает Сергей Юшин. При этом, по словам эксперта, несмотря на текущий уровень цен, Россия остается страной с достаточно высоким потреблением говядины — в среднем около 14 кг на человека в год против 8,7 кг в мире.

Председатель АКОРТ (объединяет крупных продуктовых ритейлеров) Станислав Богданов отмечает, что торговые сети продолжают сдерживать рост цен на социально значимые позиции говядины. По его данным, в июне 2026 года минимальная стоимость говядины «первой цены» (самая дешевая продукция) составила 353 руб. за 1 кг.

Василий Берзин, Владимир Комаров