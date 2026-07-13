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Костю Цзю вызвали на очную ставку в полицию

ОВД Головинского района вызвало на очную ставку российского боксера Константина Цзю с создателем детского развивающего центра «Катюша» Игорем Козьяковым, которого спортсмен обвинил в хищении у него 7 млн руб. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах. «Потерпевший вызван на очную ставку с подозреваемым 14 июля», — сказал собеседник издания.

Костя Цзю

Костя Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Костя Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ», абсолютный чемпион мира по боксу в 2018-2019 годах одолжил учредителю и бывшему гендиректору ООО «ИК-Концерн», работавшего под брендом детского развивающего центра «Катюша» деньги на развитие бизнеса под 34%, и тот не смог вернуть большую часть долга.

Козьяков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако обвинение ему ока не предъявлялось. По данным «Ъ», господин Цзю не единственный потерпевший, заявления в полицию написали еще как минимум два человека. Сам бизнесмен считает, что отношения с заимодавцами носят не уголовный, а гражданско- правовой характер, что подтверждается решениями судов. При этом некоторые заявители, которыми являются родители детей, ходивших в его детский центр, одалживали ему меньшие суммы, нежели написали в заявлениях полицию, а в ряде случаев даже сфальсифицировали доказательства.

Александр Александров

Фотогалерея

Жизнь и карьера Кости Цзю

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«Я очень благодарен своему отцу за то, что он меня в свое время привел в секцию бокса» &lt;BR>Константин Борисович Цзю родился 19 сентября 1969 года в Серове в Свердловской области. Его отец работал на металлургическом заводе, мать была медсестрой. В возрасте девяти лет начал заниматься боксом под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Черни

«Я очень благодарен своему отцу за то, что он меня в свое время привел в секцию бокса»
Константин Борисович Цзю родился 19 сентября 1969 года в Серове в Свердловской области. Его отец работал на металлургическом заводе, мать была медсестрой. В возрасте девяти лет начал заниматься боксом под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Черни

Фото: Соцсети Константина Цзю

В 1986 году поступил в Свердловский инженерно-педагогический институт. Затем поступил в Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина КГБ СССР, где прослужил два года. Стал членом спортивного общества «Динамо» и во время службы продолжал тренировки и боксерскую карьеру

В 1986 году поступил в Свердловский инженерно-педагогический институт. Затем поступил в Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина КГБ СССР, где прослужил два года. Стал членом спортивного общества «Динамо» и во время службы продолжал тренировки и боксерскую карьеру

Фото: Соцсети Константина Цзю

«Я люблю быть с семьей. Это редко бывает. А еще люблю ничего не делать. Ничего. Но это бывает еще реже — три-пять дней в году» &lt;BR> В 1986 и 1987 годах становился чемпионом СССР по боксу среди юниоров. В 1988 году участвовал в Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея), дошел до четвертьфинала &lt;BR>На фото: со своим отцом Борисом Цзю и сыном Тимофеем в 1999 году

«Я люблю быть с семьей. Это редко бывает. А еще люблю ничего не делать. Ничего. Но это бывает еще реже — три-пять дней в году»
В 1986 и 1987 годах становился чемпионом СССР по боксу среди юниоров. В 1988 году участвовал в Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея), дошел до четвертьфинала
На фото: со своим отцом Борисом Цзю и сыном Тимофеем в 1999 году

Фото: Getty Images

«Люди вокруг были очень добрые. Без малейших признаков злости. Хотя эмигранты страну испортили. Сегодня все не столь радужно. Люди стали злее. У них ситуация ухудшилась, а у нас, наоборот, улучшилась, здесь люди стали добрее» &lt;BR>В 1989-м и 1991 годах выигрывал на чемпионатах Европы в Афинах (Греция) и Гетеборге (Швеция). В 1991 году стал чемпионом мира в Сиднее (Австралия). После этого выступления по приглашению тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди переехал в Австралию, получил гражданство и начал профессиональную карьеру

«Люди вокруг были очень добрые. Без малейших признаков злости. Хотя эмигранты страну испортили. Сегодня все не столь радужно. Люди стали злее. У них ситуация ухудшилась, а у нас, наоборот, улучшилась, здесь люди стали добрее»
В 1989-м и 1991 годах выигрывал на чемпионатах Европы в Афинах (Греция) и Гетеборге (Швеция). В 1991 году стал чемпионом мира в Сиднее (Австралия). После этого выступления по приглашению тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди переехал в Австралию, получил гражданство и начал профессиональную карьеру

Фото: Reuters

Дебют Кости Цзю в профессиональном боксе состоялся 1 марта 1992 года в Мельбурне (Австралия). Он встретился в поединке с австралийцем Дарреллом Хайлзом. В этом бою Костя Цзю победил техническим нокаутом менее чем за две минуты

Дебют Кости Цзю в профессиональном боксе состоялся 1 марта 1992 года в Мельбурне (Австралия). Он встретился в поединке с австралийцем Дарреллом Хайлзом. В этом бою Костя Цзю победил техническим нокаутом менее чем за две минуты

Фото: Steve Miller / AP

«На ринге — это спорт. Все, что вокруг,— шоу. Не надо это смешивать» &lt;BR>28 января 1995 года завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив в Лос-Анджелесе (США) пуэрториканца Джейка Родригеса (слева). 31 мая 1997 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Винса Филипса и потерял свой титул

«На ринге — это спорт. Все, что вокруг,— шоу. Не надо это смешивать»
28 января 1995 года завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив в Лос-Анджелесе (США) пуэрториканца Джейка Родригеса (слева). 31 мая 1997 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Винса Филипса и потерял свой титул

Фото: The Ring Magazine / Getty Images

21 августа 1999 года в Майами (США) победил мексиканца Мигеля Анхеля Гонсалеса (справа) и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 3 февраля 2001 года также завоевал аналогичный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв в поединке с американцем Шармбой Митчеллом

21 августа 1999 года в Майами (США) победил мексиканца Мигеля Анхеля Гонсалеса (справа) и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 3 февраля 2001 года также завоевал аналогичный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв в поединке с американцем Шармбой Митчеллом

Фото: Schechter / Allsport / Getty Images

29 июля 2000 года в Финиксе (США) дрался против мексиканца Хулио Сезара Чавеса (слева), победившего в своей профессиональной карьере в 107 боях из 115. Костя Цзю выиграл техническим нокаутом в шестом раунде

29 июля 2000 года в Финиксе (США) дрался против мексиканца Хулио Сезара Чавеса (слева), победившего в своей профессиональной карьере в 107 боях из 115. Костя Цзю выиграл техническим нокаутом в шестом раунде

Фото: Paul Connors / AP

3 ноября 2001 года стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, победив американца Заба Джуду (в центре) и вернув себе титул лучшего боксера по версии IBF. Затем дважды защищал титулы IBD, WBA и WBC

3 ноября 2001 года стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, победив американца Заба Джуду (в центре) и вернув себе титул лучшего боксера по версии IBF. Затем дважды защищал титулы IBD, WBA и WBC

Фото: Steve Marcus SM / Reuters

В 2004 году президент России Владимир Путин (слева) принял боксера в своей резиденции Ново-Огарево. Спортсмен подарил главе государства перчатки с подписью, DVD со своими боями и книгу о себе

В 2004 году президент России Владимир Путин (слева) принял боксера в своей резиденции Ново-Огарево. Спортсмен подарил главе государства перчатки с подписью, DVD со своими боями и книгу о себе

Фото: Sergei Chirikov / AP

«Все, что я в этой жизни имею, чего я добился, благодаря боксу. Он меня сформировал» &lt;BR>В 2004 году потерял титулы чемпиона WBC и WBA, так как из-за травм не смог провести бои для их защиты. 6 ноября 2004 года вновь встретился с Шармбой Митчеллом (слева), победив его техническим нокаутом в третьем раунде и защитив таким образом титул IBF

«Все, что я в этой жизни имею, чего я добился, благодаря боксу. Он меня сформировал»
В 2004 году потерял титулы чемпиона WBC и WBA, так как из-за травм не смог провести бои для их защиты. 6 ноября 2004 года вновь встретился с Шармбой Митчеллом (слева), победив его техническим нокаутом в третьем раунде и защитив таким образом титул IBF

Фото: Jeff Topping JT / HK / Reuters

В следующий раз защищал титул IBF 4 июня 2005 года в Манчестере (Великобритания) в бою против британца Рикки Хаттона (слева). Снялся с боя после 11 раундов. После этого поединка завершил профессиональную боксерскую карьеру

В следующий раз защищал титул IBF 4 июня 2005 года в Манчестере (Великобритания) в бою против британца Рикки Хаттона (слева). Снялся с боя после 11 раундов. После этого поединка завершил профессиональную боксерскую карьеру

Фото: Jon Super / AP

«Даже смерть не является поводом опоздания на тренировку» &lt;BR>Завершив карьеру, стал тренером. Обучал таких спортсменов, как Александр Поветкин, Хабиб Аллахвердиев и Денис Лебедев. В 2009 году вернулся в Россию. Основал фонд «Академия бокса Кости Цзю». В 2010 году стал главным редактором онлайн-журнала Fight Magazine. В 2012 году окончил Уральский федеральный университет по специальности «спортивный менеджмент»

«Даже смерть не является поводом опоздания на тренировку»
Завершив карьеру, стал тренером. Обучал таких спортсменов, как Александр Поветкин, Хабиб Аллахвердиев и Денис Лебедев. В 2009 году вернулся в Россию. Основал фонд «Академия бокса Кости Цзю». В 2010 году стал главным редактором онлайн-журнала Fight Magazine. В 2012 году окончил Уральский федеральный университет по специальности «спортивный менеджмент»

Фото: Reuters

«В общем-то я всего уже достиг в боксе. И если я вернусь туда, то это будет поединок уже между мной и мной, чисто во мне» &lt;BR>Заслуженный мастер спорта СССР с 1991 года. В 2011 году был включен в Международный зал боксерской славы. За свою любительскую карьеру провел 259 боев, в которых одержал 248 побед, в профессиональной — выиграл 31 бой из 34, в двух потерпел поражение, еще один был отменен. Костя Цзю является первым и единственным российским боксером, ставшим абсолютным чемпионом мира

«В общем-то я всего уже достиг в боксе. И если я вернусь туда, то это будет поединок уже между мной и мной, чисто во мне»
Заслуженный мастер спорта СССР с 1991 года. В 2011 году был включен в Международный зал боксерской славы. За свою любительскую карьеру провел 259 боев, в которых одержал 248 побед, в профессиональной — выиграл 31 бой из 34, в двух потерпел поражение, еще один был отменен. Костя Цзю является первым и единственным российским боксером, ставшим абсолютным чемпионом мира

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«За самого себя — нет, я не боюсь практически ничего. Страх у меня только за своих детей» &lt;BR>Первый раз женился в 1993 году на Наталье Аникиной. У них родились двое сыновей и дочь. Пара разошлась в 2013 году. Второй раз женился в 2015 году на Татьяне Авериной (на фото). В этом браке у спортсмена родились сын и дочь

«За самого себя — нет, я не боюсь практически ничего. Страх у меня только за своих детей»
Первый раз женился в 1993 году на Наталье Аникиной. У них родились двое сыновей и дочь. Пара разошлась в 2013 году. Второй раз женился в 2015 году на Татьяне Авериной (на фото). В этом браке у спортсмена родились сын и дочь

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2012 году Костя Цзю открыл ресторан азиатской кухни «Лодка». В 2015 году стал совладельцем компании «Лотусгрилл». Боксер владеет 25% акций организации. В 2018 году представил на своем YouTube-канале программу тренировок «Шахматы бокса»

В 2012 году Костя Цзю открыл ресторан азиатской кухни «Лодка». В 2015 году стал совладельцем компании «Лотусгрилл». Боксер владеет 25% акций организации. В 2018 году представил на своем YouTube-канале программу тренировок «Шахматы бокса»

Фото: Ресторан Лодка

Костя Цзю на презентации своей программы по боксу в фитнес-центре «5 Element» в торговом центре «Афимолл» в Москве в 2021 году

Костя Цзю на презентации своей программы по боксу в фитнес-центре «5 Element» в торговом центре «Афимолл» в Москве в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Я и сейчас в форме, у меня есть рекорд — 600 ударов за минуту, многие из молодых боксеров не смогут это повторить» &lt;BR>На фото: на пресс-конференции, приуроченной к матчевой встрече по боксу между командами Россия — Куба в 2023 году

«Я и сейчас в форме, у меня есть рекорд — 600 ударов за минуту, многие из молодых боксеров не смогут это повторить»
На фото: на пресс-конференции, приуроченной к матчевой встрече по боксу между командами Россия — Куба в 2023 году

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Сыновья спортсмена Тим и Никита также являются профессиональными боксерами. Тим Цзю (слева) становился чемпионом мира по версии WBO, однако потерял этот титул, потерпев поражение от американца Себастьяна Фундоры (справа) 30 марта 2024 года

Сыновья спортсмена Тим и Никита также являются профессиональными боксерами. Тим Цзю (слева) становился чемпионом мира по версии WBO, однако потерял этот титул, потерпев поражение от американца Себастьяна Фундоры (справа) 30 марта 2024 года

Фото: John Locher / AP

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«Я очень благодарен своему отцу за то, что он меня в свое время привел в секцию бокса»
Константин Борисович Цзю родился 19 сентября 1969 года в Серове в Свердловской области. Его отец работал на металлургическом заводе, мать была медсестрой. В возрасте девяти лет начал заниматься боксом под руководством заслуженного тренера СССР Владимира Черни

Фото: Соцсети Константина Цзю

В 1986 году поступил в Свердловский инженерно-педагогический институт. Затем поступил в Орловское высшее военное командное училище связи им. М. И. Калинина КГБ СССР, где прослужил два года. Стал членом спортивного общества «Динамо» и во время службы продолжал тренировки и боксерскую карьеру

Фото: Соцсети Константина Цзю

«Я люблю быть с семьей. Это редко бывает. А еще люблю ничего не делать. Ничего. Но это бывает еще реже — три-пять дней в году»
В 1986 и 1987 годах становился чемпионом СССР по боксу среди юниоров. В 1988 году участвовал в Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея), дошел до четвертьфинала
На фото: со своим отцом Борисом Цзю и сыном Тимофеем в 1999 году

Фото: Getty Images

«Люди вокруг были очень добрые. Без малейших признаков злости. Хотя эмигранты страну испортили. Сегодня все не столь радужно. Люди стали злее. У них ситуация ухудшилась, а у нас, наоборот, улучшилась, здесь люди стали добрее»
В 1989-м и 1991 годах выигрывал на чемпионатах Европы в Афинах (Греция) и Гетеборге (Швеция). В 1991 году стал чемпионом мира в Сиднее (Австралия). После этого выступления по приглашению тренера Джонни Льюиса и промоутера Билла Морди переехал в Австралию, получил гражданство и начал профессиональную карьеру

Фото: Reuters

Дебют Кости Цзю в профессиональном боксе состоялся 1 марта 1992 года в Мельбурне (Австралия). Он встретился в поединке с австралийцем Дарреллом Хайлзом. В этом бою Костя Цзю победил техническим нокаутом менее чем за две минуты

Фото: Steve Miller / AP

«На ринге — это спорт. Все, что вокруг,— шоу. Не надо это смешивать»
28 января 1995 года завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF), победив в Лос-Анджелесе (США) пуэрториканца Джейка Родригеса (слева). 31 мая 1997 года потерпел первое поражение в профессиональной карьере от американца Винса Филипса и потерял свой титул

Фото: The Ring Magazine / Getty Images

21 августа 1999 года в Майами (США) победил мексиканца Мигеля Анхеля Гонсалеса (справа) и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). 3 февраля 2001 года также завоевал аналогичный титул по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв в поединке с американцем Шармбой Митчеллом

Фото: Schechter / Allsport / Getty Images

29 июля 2000 года в Финиксе (США) дрался против мексиканца Хулио Сезара Чавеса (слева), победившего в своей профессиональной карьере в 107 боях из 115. Костя Цзю выиграл техническим нокаутом в шестом раунде

Фото: Paul Connors / AP

3 ноября 2001 года стал абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, победив американца Заба Джуду (в центре) и вернув себе титул лучшего боксера по версии IBF. Затем дважды защищал титулы IBD, WBA и WBC

Фото: Steve Marcus SM / Reuters

В 2004 году президент России Владимир Путин (слева) принял боксера в своей резиденции Ново-Огарево. Спортсмен подарил главе государства перчатки с подписью, DVD со своими боями и книгу о себе

Фото: Sergei Chirikov / AP

«Все, что я в этой жизни имею, чего я добился, благодаря боксу. Он меня сформировал»
В 2004 году потерял титулы чемпиона WBC и WBA, так как из-за травм не смог провести бои для их защиты. 6 ноября 2004 года вновь встретился с Шармбой Митчеллом (слева), победив его техническим нокаутом в третьем раунде и защитив таким образом титул IBF

Фото: Jeff Topping JT / HK / Reuters

В следующий раз защищал титул IBF 4 июня 2005 года в Манчестере (Великобритания) в бою против британца Рикки Хаттона (слева). Снялся с боя после 11 раундов. После этого поединка завершил профессиональную боксерскую карьеру

Фото: Jon Super / AP

«Даже смерть не является поводом опоздания на тренировку»
Завершив карьеру, стал тренером. Обучал таких спортсменов, как Александр Поветкин, Хабиб Аллахвердиев и Денис Лебедев. В 2009 году вернулся в Россию. Основал фонд «Академия бокса Кости Цзю». В 2010 году стал главным редактором онлайн-журнала Fight Magazine. В 2012 году окончил Уральский федеральный университет по специальности «спортивный менеджмент»

Фото: Reuters

«В общем-то я всего уже достиг в боксе. И если я вернусь туда, то это будет поединок уже между мной и мной, чисто во мне»
Заслуженный мастер спорта СССР с 1991 года. В 2011 году был включен в Международный зал боксерской славы. За свою любительскую карьеру провел 259 боев, в которых одержал 248 побед, в профессиональной — выиграл 31 бой из 34, в двух потерпел поражение, еще один был отменен. Костя Цзю является первым и единственным российским боксером, ставшим абсолютным чемпионом мира

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

«За самого себя — нет, я не боюсь практически ничего. Страх у меня только за своих детей»
Первый раз женился в 1993 году на Наталье Аникиной. У них родились двое сыновей и дочь. Пара разошлась в 2013 году. Второй раз женился в 2015 году на Татьяне Авериной (на фото). В этом браке у спортсмена родились сын и дочь

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В 2012 году Костя Цзю открыл ресторан азиатской кухни «Лодка». В 2015 году стал совладельцем компании «Лотусгрилл». Боксер владеет 25% акций организации. В 2018 году представил на своем YouTube-канале программу тренировок «Шахматы бокса»

Фото: Ресторан Лодка

Костя Цзю на презентации своей программы по боксу в фитнес-центре «5 Element» в торговом центре «Афимолл» в Москве в 2021 году

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

«Я и сейчас в форме, у меня есть рекорд — 600 ударов за минуту, многие из молодых боксеров не смогут это повторить»
На фото: на пресс-конференции, приуроченной к матчевой встрече по боксу между командами Россия — Куба в 2023 году

Фото: Сергей Виноградов / ТАСС

Сыновья спортсмена Тим и Никита также являются профессиональными боксерами. Тим Цзю (слева) становился чемпионом мира по версии WBO, однако потерял этот титул, потерпев поражение от американца Себастьяна Фундоры (справа) 30 марта 2024 года

Фото: John Locher / AP

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Подозрение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которая, как сообщается, вменяется Игорю Козьякову, является широко распространенной в судебной практике статьей. Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы. По этой же статье обвинялись сотрудники МФЦ в Омске, бывший директор риелторской компании из Барнаула, пенсионерка из Удмуртии, экс-владелец строительной группы компаний в Уфе, новосибирский бизнесмен, бывший руководитель администрации Россошанского района и директор строительной компании из Ставрополя.

Данное обвинение может быть возбуждено по фактам хищения денежных средств различными способами: от фиктивного трудоустройства и получения зарплат за знакомых, до невыполнения обязательств по строительству, присвоения бюджетных средств нацпроектов, хищения денег с банковских счетов с использованием поддельных документов, а также умышленного завышения цен при гособоронзаказах. Сумма ущерба по таким делам варьируется от 1,2 млн руб. до миллиардов рублей. Например, в одном случае мошенники похитили более 200 млн руб., оформляя фиктивные кредиты. Также мошенничество может быть связано с использованием поддельных документов для оформления права собственности на землю стоимостью более 70 млн руб.

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