Костю Цзю вызвали на очную ставку в полицию
ОВД Головинского района вызвало на очную ставку российского боксера Константина Цзю с создателем детского развивающего центра «Катюша» Игорем Козьяковым, которого спортсмен обвинил в хищении у него 7 млн руб. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах. «Потерпевший вызван на очную ставку с подозреваемым 14 июля», — сказал собеседник издания.
Костя Цзю
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как ранее писал «Ъ», абсолютный чемпион мира по боксу в 2018-2019 годах одолжил учредителю и бывшему гендиректору ООО «ИК-Концерн», работавшего под брендом детского развивающего центра «Катюша» деньги на развитие бизнеса под 34%, и тот не смог вернуть большую часть долга.
Козьяков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако обвинение ему ока не предъявлялось. По данным «Ъ», господин Цзю не единственный потерпевший, заявления в полицию написали еще как минимум два человека. Сам бизнесмен считает, что отношения с заимодавцами носят не уголовный, а гражданско- правовой характер, что подтверждается решениями судов. При этом некоторые заявители, которыми являются родители детей, ходивших в его детский центр, одалживали ему меньшие суммы, нежели написали в заявлениях полицию, а в ряде случаев даже сфальсифицировали доказательства.
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Жизнь и карьера Кости Цзю
Подозрение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которая, как сообщается, вменяется Игорю Козьякову, является широко распространенной в судебной практике статьей. Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы. По этой же статье обвинялись сотрудники МФЦ в Омске, бывший директор риелторской компании из Барнаула, пенсионерка из Удмуртии, экс-владелец строительной группы компаний в Уфе, новосибирский бизнесмен, бывший руководитель администрации Россошанского района и директор строительной компании из Ставрополя.
Данное обвинение может быть возбуждено по фактам хищения денежных средств различными способами: от фиктивного трудоустройства и получения зарплат за знакомых, до невыполнения обязательств по строительству, присвоения бюджетных средств нацпроектов, хищения денег с банковских счетов с использованием поддельных документов, а также умышленного завышения цен при гособоронзаказах. Сумма ущерба по таким делам варьируется от 1,2 млн руб. до миллиардов рублей. Например, в одном случае мошенники похитили более 200 млн руб., оформляя фиктивные кредиты. Также мошенничество может быть связано с использованием поддельных документов для оформления права собственности на землю стоимостью более 70 млн руб.