Костю Цзю вызвали на очную ставку в полицию

ОВД Головинского района вызвало на очную ставку российского боксера Константина Цзю с создателем детского развивающего центра «Катюша» Игорем Козьяковым, которого спортсмен обвинил в хищении у него 7 млн руб. Об этом «Ъ» сообщил источник в правоохранительных органах. «Потерпевший вызван на очную ставку с подозреваемым 14 июля», — сказал собеседник издания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Костя Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Костя Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ», абсолютный чемпион мира по боксу в 2018-2019 годах одолжил учредителю и бывшему гендиректору ООО «ИК-Концерн», работавшего под брендом детского развивающего центра «Катюша» деньги на развитие бизнеса под 34%, и тот не смог вернуть большую часть долга.

Козьяков подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК РФ), однако обвинение ему ока не предъявлялось. По данным «Ъ», господин Цзю не единственный потерпевший, заявления в полицию написали еще как минимум два человека. Сам бизнесмен считает, что отношения с заимодавцами носят не уголовный, а гражданско- правовой характер, что подтверждается решениями судов. При этом некоторые заявители, которыми являются родители детей, ходивших в его детский центр, одалживали ему меньшие суммы, нежели написали в заявлениях полицию, а в ряде случаев даже сфальсифицировали доказательства.

Александр Александров