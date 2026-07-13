Силы ПВО за сутки сбили 926 беспилотников и 12 авиабомб ВСУ

Российские силы ПВО за сутки сбили 926 беспилотников и 12 авиабомб, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ.

По данным ведомства, российские вооруженные силы поразили объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ, места хранения и цехи сборки БПЛА, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских военнослужащих в 142 районах.

С утра Минобороны отчитывалось о более 340 сбитых беспилотниках над Россией в ночь на 13 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на столицу и область ночью летело более 350 дронов. Большинство из них сбито на дальних подступах, 50 БПЛА — на подлете к столице.