Алиев допустил полный выход Азербайджана из Совета Европы

Азербайджан всерьез рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Шушинского глобального медиафорума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Речь идет не о приостановке или замораживании членства — мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода», — отметил господин Алиев (цитата по ТАСС). По его словам, генсек Совета Европы Ален Берсе связался с ним и попросил не выходить из организации, найти выход для улучшения ситуации. Президент Азербайджана отметил, что в случае выхода в стране «мало что изменится». «Возможно, будет даже лучше», — добавил он.

Азербайджан не стремится к конфронтации с Советом Европы, но подвергается дискриминации с 2024 года, когда его лишили права голоса, отметил Ильхам Алиев. «Это было наказание именно за нашу позицию, за нашу территориальную целостность», — заявил он. По словам господина Алиева, претензии организации безосновательны.

В начале 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась ратифицировать полномочия азербайджанской делегации, сославшись на нарушения прав человека в Нагорном Карабахе и опасения по поводу проведения справедливых выборов. В ответ делегация Азербайджана приостановила участие в работе Ассамблеи.