Алиев допустил полный выход Азербайджана из Совета Европы
Азербайджан всерьез рассматривает возможность полного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Шушинского глобального медиафорума.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Речь идет не о приостановке или замораживании членства — мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода», — отметил господин Алиев (цитата по ТАСС). По его словам, генсек Совета Европы Ален Берсе связался с ним и попросил не выходить из организации, найти выход для улучшения ситуации. Президент Азербайджана отметил, что в случае выхода в стране «мало что изменится». «Возможно, будет даже лучше», — добавил он.
Азербайджан не стремится к конфронтации с Советом Европы, но подвергается дискриминации с 2024 года, когда его лишили права голоса, отметил Ильхам Алиев. «Это было наказание именно за нашу позицию, за нашу территориальную целостность», — заявил он. По словам господина Алиева, претензии организации безосновательны.
В начале 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказалась ратифицировать полномочия азербайджанской делегации, сославшись на нарушения прав человека в Нагорном Карабахе и опасения по поводу проведения справедливых выборов. В ответ делегация Азербайджана приостановила участие в работе Ассамблеи.
Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о возможном выходе из Совета Европы происходит на фоне ряда напряжений между странами и международными организациями. Так, в ЕС периодически возникают дискуссии о возможном выходе некоторых стран из союза, например Венгрии, в случае победы Виктора Орбана, что может стать прецедентом для других государств. Франция также представила резолюцию о выходе из НАТО из-за разногласий с США, а Великобритания проголосовала за выход из Европейского союза в 2016 году.
Помимо этого, подобные шаги ранее были предприняты Россией. В феврале 2023 года Госдума приняла закон о прекращении действия международных договоров Совета Европы в отношении России. Это произошло в связи с прекращением членства России в СЕ 16 марта 2022 года. Замглавы МИД РФ Александр Грушко тогда заявил, что «история с Советом Европы закончена», хотя Россия при этом осталась в некоторых конвенциях, которые посчитала для себя выгодными.