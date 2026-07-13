Жителя Армавира осудили на 19 лет за убийство бойца СВО
Краснодарский краевой суд признал жителя Армавира Альберта Пилосяна виновным в убийстве из хулиганских побуждений военнослужащего Олега Рябчикова, который находился в Армавире на лечении после ранения в зоне СВО. Объединенная пресс-служба судов края и прокуратура сообщают, что подсудимому назначено лишение свободы на 19 лет в колонии строгого режима.
Инцидент с участием Олега Рябчикова произошел в ночь на 14 июля 2024 года возле караоке-бара «Сальвадор Дали» в Армавире. По версии следствия, группа местных жителей спровоцировала конфликт с военнослужащим, во время которого Альберт Пилосян нанес Олегу Рябчикову удар ножом в живот. Военнослужащий скончался в больнице через несколько дней, а злоумышленнику удалось сбежать. Его задержали в Ставропольском крае. Альберту Пилосяну помогали скрываться его земляки, в том числе следователь МВД Самвел Мирижанов, который, как выяснилось, тоже участвовал в конфликте с Олегом Рябчиковым. Самвел Мирижанов в настоящее время является подсудимым по делу о хулиганстве и злоупотреблении полномочиями.
Алберт Пилосян частично признал вину. Он должен будет выплатить компенсацию морального вреда в пользу родителей погибшего в сумме 20 млн руб.
Инциденты, связанные с нападениями на участников СВО, не являются единичными. Так, в Забайкалье правоохранители задержали трех обвиняемых в избиении двух ветеранов СВО в кафе, в ходе которого им были нанесены повреждения и испорчен автомобиль. В Челябинской области контрактника приговорили к семи годам колонии за покушение на убийство участника СВО, которому он пытался перерезать горло из зависти к полученным государственным наградам. Еще один случай произошел в Екатеринбурге, где военного приговорили к 14 годам колонии строгого режима за избиение сослуживца до смерти и кражу телефона.