Жителя Армавира осудили на 19 лет за убийство бойца СВО

Краснодарский краевой суд признал жителя Армавира Альберта Пилосяна виновным в убийстве из хулиганских побуждений военнослужащего Олега Рябчикова, который находился в Армавире на лечении после ранения в зоне СВО. Объединенная пресс-служба судов края и прокуратура сообщают, что подсудимому назначено лишение свободы на 19 лет в колонии строгого режима.

Инцидент с участием Олега Рябчикова произошел в ночь на 14 июля 2024 года возле караоке-бара «Сальвадор Дали» в Армавире. По версии следствия, группа местных жителей спровоцировала конфликт с военнослужащим, во время которого Альберт Пилосян нанес Олегу Рябчикову удар ножом в живот. Военнослужащий скончался в больнице через несколько дней, а злоумышленнику удалось сбежать. Его задержали в Ставропольском крае. Альберту Пилосяну помогали скрываться его земляки, в том числе следователь МВД Самвел Мирижанов, который, как выяснилось, тоже участвовал в конфликте с Олегом Рябчиковым. Самвел Мирижанов в настоящее время является подсудимым по делу о хулиганстве и злоупотреблении полномочиями.

Алберт Пилосян частично признал вину. Он должен будет выплатить компенсацию морального вреда в пользу родителей погибшего в сумме 20 млн руб.

Анна Перова, Краснодар