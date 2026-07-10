В Омске после налета беспилотников нашли неразорвавшийся снаряд

В Омске обнаружен неразорвавшийся снаряд, оставшийся после налета беспилотников на город. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

«В районе северного промышленного узла Омска оперативные службы обнаружили неразорвавшийся снаряд после событий 6 июля. Специалисты приступают к его ликвидации. Опасности для жителей нет»,— записал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс».

Как писал «Ъ-Сибирь», 6 июля несколько БПЛА Вооруженных сил Украины атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Тогда областные власти сообщали о том, что силы ПВО Минобороны РФ сбили большую часть летательных аппаратов.

Валерий Лавский