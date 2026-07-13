Euractiv рассказал о конфликте фон дер Ляйен и Каллас из-за Израиля
В Евросоюзе разгорается конфликт между Еврокомиссией и Европейской службой внешних действий из-за проекта торговых санкций в отношении незаконных израильских поселений, сообщает Euractiv. Варианты действий обсудят сегодня в Брюсселе главы МИД стран ЕС.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (в центре) и глава европейской дипломатии Кая Каллас
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
Франция, Испания, Бельгия, Швеция, Ирландия и Нидерланды при поддержке главы евродипломатии Каи Каллас продвигают общеевропейский запрет на торговлю с незаконными поселениями. Еврокомиссия во главе с председателем Урсулой фон дер Ляйен саботирует их усилия, отмечается в публикации. По оценке Euractiv, спор отражает борьбу за контроль внешней политики в институтах ЕС.
В частности, позиция ЕК проявилась в юридических рекомендациях, представленных для государств-членов по вопросу торговых ограничений на прошлой неделе. «Я не думаю, что Комиссия оказала нам радушное содействие в этом вопросе», — отметил высокопоставленный дипломат ЕС, чья страна выступает за запрет, после публикации документа. Рекомендации составил узкий круг чиновников из окружения госпожи фон дер Ляйен, отметил другой источник.
Документ не содержит официальных предложений, а перечисляет различные варианты ограничений. Среди них, помимо полного запрета, — ужесточение системы лицензирования и увеличение пошлин. Кроме того, по словам собеседника Euractiv, ЕК в документе де-факто выступает за единогласное одобрение меры странами ЕС, поскольку это политический вопрос. Сторонники полного запрета, наоборот, рассматривают ограничения как торговую меру, для одобрения которой достаточно квалифицированного большинства.
Разногласия внутри ЕС по вопросу санкций в отношении Израиля не новы. Ещё в сентябре 2025 года Еврокомиссия предлагала ввести санкции против девяти граждан Израиля, включая членов правительства, и приостановить действие некоторых торговых положений соглашения об ассоциации из-за боевых действий в секторе Газа. Однако тогда это обсуждение было приостановлено после прекращения огня, а усилия по введению санкций часто блокировались такими странами, как Германия и Италия.
В целом, Евросоюз придерживается сложной и часто противоречивой позиции по отношению к Израилю. С одной стороны, ЕС выражал обеспокоенность планами Израиля, осуждал его действия в Газе и призывал к соблюдению международного права. С другой стороны, некоторые страны ЕС являются союзниками Израиля и выступают против санкций. Эта ситуация отражает более широкую борьбу за контроль над внешней политикой внутри институтов ЕС, где Урсула фон дер Ляйен, как отмечается, достигла больших успехов, но вызывает критику за её «особое отношение к Израилю» у ряда дипломатов и чиновников.