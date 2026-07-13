Полиция изъяла 1,7 тонн бензина у нелегальных продавцов в Ростовской области
В Ростовской области полицейские изъяли у нелегальных продавцов почти 1,7 тонн бензина. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в «Максе». Задержаны двое мужчин из Краснодарского края и Аксайского района Ростовской области.
Как сообщили в МВД, жителя Краснодарского края задержали в Матвеево-Курганском районе. У него изъяли восемь бочек бензина. Мужчина перевозил опасные грузы без разрешения, а металлические бочки для хранения бензина не соответствовали ГОСТу. По данным силовиков, задержанный собирался перепродавать бензин в ДНР и ЛНР.
У жителя Аксайского района изъяли 120 литров топлива, которое он продавал через самодельную колонку без регистрации. Мужчине грозит уголовная ответственность по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).
Правоохранительные органы Ростовской области регулярно сталкиваются с различными видами нелегальной деятельности, включая незаконный оборот топлива и других товаров. Так, в июне 2025 года полиция обнаружила две нелегальные заправки в Октябрьском и Неклиновском районах, где бизнесмены разливали топливо без документов и соблюдения техники безопасности. В порту Ростов-на-Дону в первой половине 2025 года таможенники изъяли незадекларированное топливо, запчасти для теплоходов и табачную продукцию на сумму 4 млн рублей, возбудив 54 административных дела.
Помимо этого, в регионе были зафиксированы случаи хищений топлива с агропредприятий. Например, в ноябре 2025 года шесть жителей Орловского района были задержаны за хищение дизельного топлива на сумму более миллиона рублей. Преступники использовали насосы и оборудование, а координацией занимался охранник предприятия. Также регулярно происходят проверки обоснованности цен на моторное топливо местным УФАС, поскольку в 2023-2025 годах цены на бензин и дизельное топливо в Ростовской области неоднократно менялись.