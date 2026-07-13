Полиция изъяла 1,7 тонн бензина у нелегальных продавцов в Ростовской области

В Ростовской области полицейские изъяли у нелегальных продавцов почти 1,7 тонн бензина. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в «Максе». Задержаны двое мужчин из Краснодарского края и Аксайского района Ростовской области.

Как сообщили в МВД, жителя Краснодарского края задержали в Матвеево-Курганском районе. У него изъяли восемь бочек бензина. Мужчина перевозил опасные грузы без разрешения, а металлические бочки для хранения бензина не соответствовали ГОСТу. По данным силовиков, задержанный собирался перепродавать бензин в ДНР и ЛНР.

У жителя Аксайского района изъяли 120 литров топлива, которое он продавал через самодельную колонку без регистрации. Мужчине грозит уголовная ответственность по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).