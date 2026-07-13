Бывшему гендиректору ФК «Торпедо» дали два года по делу о подкупе арбитров

Симоновский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего гендиректора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова по уголовному делу о подкупе арбитров. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Скородумов

Фото: ФК «Торпедо» Валерий Скородумов

Фото: ФК «Торпедо»

Валерия Скородумова признали виновным по семи эпизодам, предусмотренным статьей о незаконном влиянии на результаты спортивных соревнований организованной группой (ч. 2 ст. 184 УК). Ему также запретили заниматься спортивной деятельностью на три года. 10 июля представитель гособвинения попросил назначить бывшему гендиректору «Торпедо» больший срок — два года и шесть месяцев колонии общего режима.

Скородумов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело рассматривалось в особом порядке. Адвокат Скородумова Сеймур Ханкишиев заявил, что осужденный уже имеет право на условно-досрочное освобождение с учетом времени, которое тот провел в СИЗО.

Валерия Скородумова задержали в июне 2025 года. По версии следствия, бывший гендиректор «Торпедо» вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером команды Ириной Волковой оказывал незаконное влияние на исход 20 матчей, чтобы команда «Торпедо» вышла в Российскую премьер-лигу. Взятки в размере от 500 тыс. до 3 млн руб. за победу «Торпедо», по материалам дела, получили 13 футбольных арбитров. Судьям также доплачивали от 250 тыс. до 500 тыс. руб. за назначение пенальти в ворота соперника или удаление его игрока. Леонид Соболев и Ирина Волкова вину не признали, они находятся в СИЗО. Следствие по их делу продолжается.