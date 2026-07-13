Бывшему гендиректору ФК «Торпедо» дали два года по делу о подкупе арбитров
Симоновский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего гендиректора футбольного клуба «Торпедо» Валерия Скородумова по уголовному делу о подкупе арбитров. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
Валерий Скородумов
Фото: ФК «Торпедо»
Валерия Скородумова признали виновным по семи эпизодам, предусмотренным статьей о незаконном влиянии на результаты спортивных соревнований организованной группой (ч. 2 ст. 184 УК). Ему также запретили заниматься спортивной деятельностью на три года. 10 июля представитель гособвинения попросил назначить бывшему гендиректору «Торпедо» больший срок — два года и шесть месяцев колонии общего режима.
Скородумов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его дело рассматривалось в особом порядке. Адвокат Скородумова Сеймур Ханкишиев заявил, что осужденный уже имеет право на условно-досрочное освобождение с учетом времени, которое тот провел в СИЗО.
Валерия Скородумова задержали в июне 2025 года. По версии следствия, бывший гендиректор «Торпедо» вместе с совладельцем клуба Леонидом Соболевым и бухгалтером команды Ириной Волковой оказывал незаконное влияние на исход 20 матчей, чтобы команда «Торпедо» вышла в Российскую премьер-лигу. Взятки в размере от 500 тыс. до 3 млн руб. за победу «Торпедо», по материалам дела, получили 13 футбольных арбитров. Судьям также доплачивали от 250 тыс. до 500 тыс. руб. за назначение пенальти в ворота соперника или удаление его игрока. Леонид Соболев и Ирина Волкова вину не признали, они находятся в СИЗО. Следствие по их делу продолжается.
Уголовное дело против Валерия Скородумова является частью более крупного расследования коррупции в российском футболе, связанного с попытками ФК «Торпедо» выйти в Российскую премьер-лигу. Помимо Скородумова, обвинения в подкупе судей предъявлены совладельцу клуба Леониду Соболеву и бухгалтеру Ирине Волковой. Следствие полагает, что они действовали в составе организованной группы, оказывая противоправное влияние на результаты не менее 20, а по некоторым данным, до 22 матчей Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в сезоне 2024/25 года. Целью было обеспечить выход команды в высший дивизион.
Взятки, которые, по версии следствия, получали 13 арбитров, варьировались от 500 тысяч до 3 миллионов рублей за победу «Торпедо». Дополнительные выплаты в размере 250-500 тысяч рублей судьи получали за назначение пенальти или удаление игрока соперника. Этот скандал привел к исключению «Торпедо» из РПЛ и штрафу в 5 миллионов рублей, а также к дисквалификации Леонида Соболева и Валерия Скородумова на пять и десять лет соответственно от любой деятельности в футболе. Скандал также затронул отдельных арбитров, некоторым из которых предъявлены обвинения в получении неправомерного вознаграждения.