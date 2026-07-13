Минпросвещения заявило о рисках для детей из-за «бежевых мам»

Минпросвещения обратило внимание на потенциальный вред популярного среди родителей феномена «бежевых мам». Речь идет о тренде, набравшем популярность в 2020-х годах, когда женщины придерживаются минимализма, сводя яркие цвета к минимуму из опасений перегрузить нервную систему ребенка. С письмом Минпросвещения ознакомилось «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В ведомстве подчеркивают, что такая практика противоречит физиологии развития. Младенцы начинают различать базовые цвета с 20-го дня жизни, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Если знакомство с объектами происходит по черно-белым изображениям, у детей может сложиться искаженное представление о реальных оттенках. В Минпросвещения настаивают на важности точной цветопередачи в обучающих материалах.

В то же время в документе отмечается двойственность ситуации. Отказ от ярких цветов противоречит необходимости развития цветовосприятия, тесно связанного с мышлением. Однако перенасыщение искусственными оттенками в современном мире провоцирует раздражение и снижение концентрации. Чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания, где цвет должен структурировать мир, а не вызывать «визуальный удар», резюмировали в министерстве.