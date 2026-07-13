Минпросвещения заявило о рисках для детей из-за «бежевых мам»
Минпросвещения обратило внимание на потенциальный вред популярного среди родителей феномена «бежевых мам». Речь идет о тренде, набравшем популярность в 2020-х годах, когда женщины придерживаются минимализма, сводя яркие цвета к минимуму из опасений перегрузить нервную систему ребенка. С письмом Минпросвещения ознакомилось «РИА Новости».
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
В ведомстве подчеркивают, что такая практика противоречит физиологии развития. Младенцы начинают различать базовые цвета с 20-го дня жизни, а устойчивые категории формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. Если знакомство с объектами происходит по черно-белым изображениям, у детей может сложиться искаженное представление о реальных оттенках. В Минпросвещения настаивают на важности точной цветопередачи в обучающих материалах.
В то же время в документе отмечается двойственность ситуации. Отказ от ярких цветов противоречит необходимости развития цветовосприятия, тесно связанного с мышлением. Однако перенасыщение искусственными оттенками в современном мире провоцирует раздражение и снижение концентрации. Чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания, где цвет должен структурировать мир, а не вызывать «визуальный удар», резюмировали в министерстве.
Феномен «бежевых мам», где родители выбирают минимализм и нейтральные цвета для детей, набирал популярность в 2020-х годах. Детские психологи отмечают, что, хотя бежевый и нейтральные тона действительно создают спокойную домашнюю среду, для развития памяти, внимания и творческих способностей детей важны также яркие цвета, различные текстуры и формы.
Минпросвещения активно занимается разработкой рекомендаций для родителей по различным аспектам воспитания. Например, оно планирует выпустить программу «от нуля до восемнадцати», которая будет давать ежедневные рекомендации по воспитанию ребенка. Также министерство прорабатывает курс «Разговоры о важном» для дошкольников, в котором будут обсуждаться темы семьи, дружбы и формирования нравственных качеств, с учетом возрастных и психологических особенностей детей.