В Краснодаре суд разрешил вдове бойца СВО использовать его биоматериал для ЭКО
Жительница Краснодара при поддержке прокуратуры добилась разрешения на использование для экстракорпорального оплодотворения замороженного биоматериала ее мужа, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает надзорное ведомство. До отъезда в зону боевых действий мужчина не успел оформить официальное согласие на проведение процедуры ЭКО. Из-за этого клиника Кубанского медуниверситета (КубГМУ) отказывала пациентке.
Прокуратура края сообщила, что семейная пара проходила лечение от бесплодия в клинике КубГМУ. В январе 2024 года военнослужащий сдал биоматериал и разрешил жене единолично распоряжаться эмбрионами. В декабре 2024 года военнослужащий погиб в Херсонской области. Вдова обратилась в клинику, где выяснилось, что для проведения экстракорпорального оплодотворения требуется специально оформленное разрешение мужа.
Жительница Краснодара обратилась в прокуратуру, которая вышла в суд с иском об обязании медицинского учреждения провести процедуру ЭКО. Суд, изучив доводы сторон, встал на сторону вдовы бойца СВО.
Случай с вдовой бойца СВО в Краснодаре не является единичным. Например, ранее, в октябре 2025 года, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга создал прецедент, разрешив гражданской супруге Марии Соколовой использовать биоматериал погибшего на СВО Вадима Алешина для ЭКО, несмотря на отсутствие официального брака. В данном случае Вадим Алешин перед гибелью в Луганской области дал нотариально заверенное согласие на распоряжение его биоматериалом Марией Соколовой.
Действующее законодательство до недавнего времени предусматривало значительные ограничения в посмертном использовании биоматериала, требуя, в частности, официальной регистрации брака и специального согласия на каждый этап процедуры. Однако в феврале 2026 года правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу о бесплатном ЭКО для ветеранов боевых действий и их жен, а также для вдов погибших ветеранов при наличии нотариально заверенного согласия. Госдума также работает над упрощением регистрации ребенка после смерти отца, если он был зачат с помощью ЭКО, при условии прижизненного нотариального согласия на использование биоматериала. Предполагается, что эти поправки вступят в силу с 1 декабря 2026 года и позволят детям получать социальные выплаты, включая пенсии по потере кормильца.