В Краснодаре суд разрешил вдове бойца СВО использовать его биоматериал для ЭКО

Жительница Краснодара при поддержке прокуратуры добилась разрешения на использование для экстракорпорального оплодотворения замороженного биоматериала ее мужа, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает надзорное ведомство. До отъезда в зону боевых действий мужчина не успел оформить официальное согласие на проведение процедуры ЭКО. Из-за этого клиника Кубанского медуниверситета (КубГМУ) отказывала пациентке.

Прокуратура края сообщила, что семейная пара проходила лечение от бесплодия в клинике КубГМУ. В январе 2024 года военнослужащий сдал биоматериал и разрешил жене единолично распоряжаться эмбрионами. В декабре 2024 года военнослужащий погиб в Херсонской области. Вдова обратилась в клинику, где выяснилось, что для проведения экстракорпорального оплодотворения требуется специально оформленное разрешение мужа.

Жительница Краснодара обратилась в прокуратуру, которая вышла в суд с иском об обязании медицинского учреждения провести процедуру ЭКО. Суд, изучив доводы сторон, встал на сторону вдовы бойца СВО.

Анна Перова, Краснодар