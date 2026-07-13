В Челябинской области назначен замминистра общественной безопасности

Назначен заместитель министра общественной безопасности Челябинской области. Им стал участник СВО, кавалер двух орденов Мужества Евгений Мурашов. Об этом сообщает правительство региона.

«Оперативное реагирование на запросы жителей Челябинской области, прогнозирование и профилактика угроз — базовые принципы нашей работы. Уверен: совместными усилиями и при личной заинтересованности каждого мы ответим на любые вызовы, стоящие перед регионом»,— прокомментировал Евгений Мурашов.

В мае 2026 года еще один ветеран СВО был принят на работу в правительство региона. Андрей Мурзин занял пост первого заместителя министра экономического развития Челябинской области.

Ольга Воробьева