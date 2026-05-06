Ветеран СВО стал первым замминистра экономического развития Челябинской области

Первым заместителем министра экономического развития Челябинской области назначен ветеран СВО Андрей Мурзин. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Андрей Мурзин является участником специальной военной операции, бойцом спецназа «Ахмат». Занимает должность директора представительства благотворительного фонда «Своим» в Челябинской области. С 2008 по 2015 год его мать Елена Мурзина была министром экономического развития региона.

Виталина Ярховска