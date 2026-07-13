FT: Запад заплатит $23 трлн за сокращение зависимости от Китая
Отказ США и Европы от зависимости от Китая в критически важных технологических и производственных секторах обойдется в $23,6 трлн дополнительных инвестиций в течение следующих 25 лет, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на экономический анализ от EY-Parthenon.
По расчетам экспертов, к 2050 году США потребуется $13,7 трлн, еврозоне — $9,1 трлн, а Великобритании — $800 млрд. Для Евросоюза, подчеркивают эксперты, это означает почти удвоение годового бюджета. Ежегодные же расходы для США составят около $550 млрд.
При этом авторы доклада отмечают, что полностью отказаться от китайских товаров не получится. Китай контролирует более 60% мировых поставок лития и кобальта и около 80% графита и редкоземельных металлов.
Кроме того, китайские товары намного (иногда на 100%) дешевле, и замена их местными неизбежно разгонит инфляцию. В Европе цены в ключевых секторах могут вырасти на 1–2,5%, что приведет к превышению целевых 2% по инфляции в ЕЦБ и Банке Англии. Помимо заводов и инфраструктуры, потребуются огромные вложения в обучение кадров и автоматизацию.
Наиболее реалистичным сценарием, по мнению экспертов, является «частичное отделение» — выборочное вложение средств в самые уязвимые звенья, чтобы избежать непосильных затрат для налогоплательщиков и бизнеса.
Зависимость от Китая — это не только высокая доля в поставках критически важных материалов, но и уязвимость в случае торговых конфликтов и геополитических проблем. Так, западные страны, включая США, в течение последних лет использовали пошлины и другие ограничения для своей торговой политики с Китаем. При этом иностранные инвестиции в Китай заметно сокращаются, а некоторые крупные американские и европейские компании сворачивают проекты или сокращают производство. Это происходит на фоне замедления роста китайской экономики, кризиса на рынке недвижимости и торговых трений.
Замедление китайской экономики, в свою очередь, обусловлено внутренними проблемами, включая слабый внутренний спрос, снижение зарплат и высокую молодежную безработицу. Также Китай наращивает выпуск товаров, который превышает внутренний спрос, что может привести ко второму «китайскому шоку» с обилием дешевых товаров на мировом рынке, что вызовет дефляционный эффект и может навредить производствам в других странах. Европейская комиссия также отмечает, что рост в Китае может повлиять на глобальную инфляцию, а ее стратегия экономической безопасности ЕС направлена на ограничение влияния Китая и включает новые подходы к регулированию взаимных инвестиций.