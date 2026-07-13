FT: Запад заплатит $23 трлн за сокращение зависимости от Китая

Отказ США и Европы от зависимости от Китая в критически важных технологических и производственных секторах обойдется в $23,6 трлн дополнительных инвестиций в течение следующих 25 лет, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на экономический анализ от EY-Parthenon.

По расчетам экспертов, к 2050 году США потребуется $13,7 трлн, еврозоне — $9,1 трлн, а Великобритании — $800 млрд. Для Евросоюза, подчеркивают эксперты, это означает почти удвоение годового бюджета. Ежегодные же расходы для США составят около $550 млрд.

При этом авторы доклада отмечают, что полностью отказаться от китайских товаров не получится. Китай контролирует более 60% мировых поставок лития и кобальта и около 80% графита и редкоземельных металлов.

Кроме того, китайские товары намного (иногда на 100%) дешевле, и замена их местными неизбежно разгонит инфляцию. В Европе цены в ключевых секторах могут вырасти на 1–2,5%, что приведет к превышению целевых 2% по инфляции в ЕЦБ и Банке Англии. Помимо заводов и инфраструктуры, потребуются огромные вложения в обучение кадров и автоматизацию.

Наиболее реалистичным сценарием, по мнению экспертов, является «частичное отделение» — выборочное вложение средств в самые уязвимые звенья, чтобы избежать непосильных затрат для налогоплательщиков и бизнеса.

Екатерина Наумова