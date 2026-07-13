Следующая остановка — корпоративная

В офисах стало слишком много «пассажиров» — так называют пассивных сотрудников. Но их скоро начнут увольнять, не исключают опрошенные “Ъ FM” HR-менеджеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Уровень вовлеченности персонала снизился до рекордных значений, и виноваты в этом не только управленцы. В корпоративной среде выявили новый синдром. На смену эмоциональному, а затем злорадному выгоранию пришел «феномен пассажира», или «попутчика». Так теперь называют безынициативных сотрудников, которые избегают ответственности, перекладывают задачи на других, но подключаются к финальному результату. Их сложно обвинить в лени и выявить: больше всего таких коллег в крупных компаниях, где проще затеряться, а личный вклад не очень заметен.

Как посчитали аналитики Gallup, уровень вовлеченности персонала в 2025-м снизился до 21% и обошелся мировой экономике примерно в $10 трлн потерянной производительности, или 9% ВВП. В России ситуация чуть лучше, но только за 2026 год этот показатель упал сразу на 10%. Доля эффективных сотрудников сейчас составляет лишь 60%, следует из опроса SuperJob. Проблема даже не в замедлении роста зарплат, а в том, что команда чувствует себя вне контекста бизнеса, замечает советник генерального директора по управлению персоналом и HR-технологиям RWB Алексей Миронов:

«Неопределенность близлежащего будущего ведет к падению вовлеченности. И это не связано с тем, что руководство недостаточно вовлекает в процессы. С этим мало что можно сделать — адаптировать свою тактику под эти изменения компаниям тяжело. Здесь имеют место знаменитая теория черных лебедей Талеба, и факторы, которые в моменте времени меняют бизнес-контекст. Компании вынуждены в таком антикризисном режиме производить какие-то действия, что, безусловно, не может просто так быстро доноситься до сотрудников».

Топы, как показывает практика, все больше контактируют с акционерами и собственниками бизнеса, а дистанция с командой нарастает. Сотрудникам сложно понять, насколько актуальны задачи, поэтому многим проще отсидеться. Но за пассажиров все равно приходится работать, говорит генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова:

«Страдают от "эффекта пассажиров" как собственники бизнеса, так и сильные сотрудники, которые тащат на себе все задачи. Последних бесконечно использовать как универсальных спасателей нельзя — выгорание этих людей в итоге бьет по самому бизнесу. Пассажиры появляются там, где компании очень долго путают командную работу и размывание личной ответственности. Таких сотрудников видно не по ощущению, что с ним что-то не так, а по паттернам поведения: не берут на себя ответственность, не задают вопросы, не формулируют задачи».

В условиях кризиса число сотрудников, недовольных своим результатом, будет только нарастать. Сами они не уйдут — рынок труда сейчас на стороне работодателя. Но и уволить всех «попутчиков» нельзя, они будут воспроизводиться, в том числе за счет выгоревших коллег, считают HR-менеджеры. Однако чем меньше компания, тем сложнее спрятаться, считает основатель и управляющий партнер «HR-Студии» Мария Алексеева:

«Пассажиров стало чуть больше. Это происходит не от того, что люди стали меньше работать, а как раз связано с тактикой и стратегией внутри фирмы. Когда нет фокуса и концентрации, люди расслабляются, понимают, что можно что-то не сделать — и никто не заметит. Чем быстрее топ-менеджеры возьмут этот фокус, тем быстрее подтянут свою команду. В компании всегда были, есть и будут те люди, которые менее активно вовлечены в задачи. Для фирмы это очень хороший триггер — это всегда тот жирок, который можно снять, когда мы режем косты. Это не очень приятная тема, но все мы в бизнесе понимаем, что такие решения тоже иногда необходимо принимать».

Волна сокращений только нарастает. По данным Get Experts, в 2025 году увольнения прошли в каждой четвертой российской компании. О планах срезать до 20% персонала уже заявили ВТБ и Сбер. Так что отсидеться пассажирам будет сложнее.

Аэлита Курмукова