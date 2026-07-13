Два человека погибли и семеро ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли 91 удар по Белгородской области. В результате два мирных жителя погибли и семь пострадали. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Погибшие установлены в Борисовском и Краснояружском округах. В первом муниципалитете женщина получила смертельные ранения из-за сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом. Во втором мужчина погиб в результате подрыва его автомобиля на неустановленном взрывном устройстве. Вследствие этой атаки пострадал еще один мирный житель — его госпитализировали. Кроме того, вчера стало известно, что в медучреждении скончался мужчина, раненый в Белгородском округе 12 июня.

Еще шесть человек пострадали в Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Ракитянском округах. Пятеро из них отправлены в больницы.

Также атакам подверглись Белгород, Новооскольский и Шебекинский округа. ВСУ пять раз применили артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также шесть раз сбросили взрывные устройства с беспилотников. Расчеты противовоздушной обороны и задействованные подразделения сбили и подавили 124 БПЛА.

Сутками ранее ВСУ нанесли 102 удара по Белгородской области. В результате в Грайвороне погиб 13-летний мальчик, ранения получили семь человек в Белгородском, Волоконовском и Краснояружском округах.

Алина Морозова