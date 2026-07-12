В Белгороде умер пострадавший от удара дрона ВСУ 13-летний мальчик

Пострадавший в результате атаки беспилотника ВСУ 13-летний ребенок умер в детской областной клинической больнице. Об этом 12 июля сообщил оперативный штаб Белгородской области. Мальчик находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дрон атаковал мальчика, когда тот передвигался на велосипеде по Грайворону. Со множественными осколочными ранениями лица и живота ребенка сначала доставили в местную ЦРБ, где врачи сразу оценили его состояние как тяжелое и направили в реанимацию.

По информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, всего за прошлые сутки ВСУ 102 раза атаковали территорию региона. Удары нанесли по 11 муниципалитетам: Белгороду, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Красненскому, Краснояружскому, Ракитянскому, Шебекинскому и Яковлевскому округам. Совершено девять артиллерийских обстрелов, пять раз с дронов были сброшены взрывные устройства.

В Белгородском, Волоконовском и Краснояружском округах за прошлые сутки ранения получили семь человек. Двое пострадавших продолжают лечение в больницах.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», утром 11 июля два человека были ранены в результате ударов ВСУ в Курской области.

Денис Данилов