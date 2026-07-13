Акне как болезнь

В Сеченовском университете впервые составили детальный метаболомный профиль пациента с акне средней и тяжелой степени. Оказалось, что у 100% пациентов в крови бушует «провоспалительный пожар» из-за дисбаланса жирных кислот, а у 84% повышен уровень аминокислоты, которая входит в состав многих протеиновых добавок и молочных продуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

Результаты исследования могут изменить подходы к лечению: вылечить акне и избежать рецидива поможет коррекция питания и уровня микроэлементов, считают клиницисты.

Угревая болезнь

Долгие годы дерматологи спорили: можно ли использовать термин «угревая болезнь» или корректнее говорить «вульгарные акне». Исследование ученых Сеченовского университета показало: угри возникают в результате системного

сбоя в организме, так что это именно болезнь, а не только наружный дефект.

«Те данные, которые мы получили, нас просто потрясли,— рассказала Ольга Олисова, директор Клиники кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова Сеченовского университета, заведующая одноименной кафедрой, профессор, член-корреспондент РАН.— Оказывается, акне — это системный процесс. А значит, нужно менять подход к ведению пациентов. Конечно, это не отменяет необходимости терапии ретиноидами, антибиотиками, но возможности для лечения значительно расширяются».

В пилотном проспективном исследовании участвовали пациенты клиники с акне средней и тяжелой степени. Им провели метаболомный анализ крови и мочи, который позволяет исследовать состав организма на молекулярном уровне и отражает биохимические процессы, которые в нем происходят. Исследователи оценили аминокислоты, гормональный фон, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины, микроэлементы и маркеры, свидетельствующие о дисбиозе кишечника. Результат: сочетание нескольких метаболических «поломок» повышает риск возникновения и тяжелого течения акне.

Провоспалительный пожар

У всех пациентов, которые участвовали в исследовании, обнаружили опасный дисбаланс жирных кислот. В норме в организме есть два типа таких кислот: одни поддерживают воспаление (их называют провоспалительными), другие гасят его. У каждого пациента с акне вторые оказались в меньшинстве: было нарушено соотношение арахидоновой кислоты (омега-6), которая подпитывает «провоспалительный пожар», к эйкозапентаеновой (омега-3) кислоте, которая выступает в качестве пожарного. У 63% пациентов омега-3 (содержится в рыбе, морепродуктах, маслах, орехах и семенах) серьезно недоставало. В результате организм постоянно жил в режиме «тлеющего воспаления»: даже без явной причины появлялись новые высыпания.

«Это имеет патогенетическое значение,— пояснила автор исследования Станислава Севостьянова, аспирантка кафедры кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова Сеченовского университета.— Диетическая коррекция и прием препаратов с омега-3 жирными кислотами, по данным исследований, сопровождаются снижением количества элементов акне, а также уменьшают сухость кожи и слизистых — побочных эффектов системного изотретиноина».

«Спусковой крючок» для воспаления

Еще один результат исследования: у 84% пациентов оказался повышен уровень лейцина. Это одна из аминокислот, которая входит в состав многих протеиновых добавок, сывороточного протеина и молочных продуктов. Лейцин — «спусковой крючок» для цепочки событий в организме: он заставляет клетки сальных желез активнее расти и выделять больше кожного сала, а также усиливает ороговение (гиперкератоз) и воспаление.

«Повышение лейцина может быть признаком скрытой инсулинорезистентности — состояния, когда клетки плохо слышат сигналы гормона инсулина,— пояснила Станислава Севостьянова.— Поэтому мы рекомендуем оценивать индекс массы тела, окружность талии и пищевые привычки пациентов: ограничивать молочные продукты, продукты с высоким гликемическим индексом (белый хлеб, сладкое, рис быстрого приготовления), а также добавки с BCAA и сывороточный протеин».

Почти у 90% оказался повышенный глутамин, а у 73,7% — повышенный серин. Глутамин — топливо и строительный материал для клеток иммунитета, мышц и соединительных тканей, а серин необходим для строительства ДНК, РНК, оболочек вокруг нервов и антиоксидантной защиты. Их рост — отражение метаболической перестройки: организм в режиме хронического воспаления постоянно требует «строительного материала» для восстановления тканей и защиты клеток от повреждения, пояснила аспирантка.

Тестостерон не виноват

Кроме того, у значительной части пациентов был повышен 17-ОН-прегненолон — предшественник всех стероидных гормонов, то есть «сырье», из которого организм производит тестостерон, эстрогены, кортизол, чтобы регулировать обмен веществ, репродуктивную функцию, водно-солевой баланс и реакцию на стресс. При этом общий тестостерон чаще всего оставался в норме.

«Это значит, что у части пациентов акне поддерживается не классическим повышением тестостерона, хотя считается, что именно он стимулирует работу сальных желез, а надпочечниковым предшественниковым сдвигом. Иными словами, надпочечники выбрасывают в кровь недостроенные гормоны, которые влияют на сальные железы, вызывая избыточное выделение кожного сала и воспаление»,— отметила Станислава Севостьянова.

При повышении 17-ОН-прегненолона, добавила она, необходима консультация эндокринолога: он разберется, как именно работает гормональная система пациента, и при необходимости назначит коррекцию.

Помощь изнутри

Отдельно исследовали уровень микроэлементов, отвечающих за антиоксидантную защиту и восстановление кожи. У пациентов с акне выявили отклонения цинка, селена и хрома. Коррекция их уровня может стать дополнительным звеном в терапии.

Исследователи оценивали также уровень витамина А (ретинола). Его дефицит или нарушение обмена может провоцировать избыточное ороговение кожи и закупорку пор, именно поэтому сам витамин и его производные — основа многих рецептурных мазей и таблеток от акне. Но если у пациента снижен ретинол, никакие кремы не помогут, пока не восполнить его изнутри, считают дерматологи.

«Мы проверяли маркеры достаточности витаминов группы B, поскольку их относительный дефицит может влиять на течение хронического воспалительного процесса»,— добавила Станислава Севостьянова. Витамины группы B (B1, B6, B12, фолиевая кислота) участвуют в энергетическом обмене, работе нервной системы и иммунных реакциях. При хроническом воспалении организм тратит их быстрее, чем успевает получать. А нехватка B6 или B12, например, может напрямую ухудшать состояние кожи.

Успокоить кишечник

В исследовании также оценивали маркеры дисбиоза кишечника, то есть нарушения баланса между полезными и болезнетворными микроорганизмами, живущими в теле человека. При дисбиозе стенка кишечника становится более проницаемой, в кровь попадают токсины и бактерии. Организм запускает системное воспаление, и кожа отвечает высыпаниями. У пациентов с акне нередко обнаруживают рост условно-патогенной флоры, снижение количества полезных бифидо- и лактобактерий. Поэтому коррекция микрофлоры — не основное, но важное звено комплексного подхода к терапии акне. Диета с достаточным количеством клетчатки, исключение продуктов-триггеров (сахар, фастфуд), а иногда и курсы пробиотиков могут стать подспорьем в лечении.

«В контексте акне метаболомика помогает выявить системные факторы, связанные с воспалением, гормональной регуляцией и ответом на терапию. Это новый инструмент для персонализированного ведения пациентов»,— резюмировала Станислава Севостьянова.

По ее словам, исследование продолжится: клиницисты планируют расширить выборку и оценить, как метаболомная коррекция влияет на эффективность стандартной терапии.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета