ЕС нарастил импорт с «Ямала СПГ» до рекорда перед запретом
В первом полугодии 2026 года европейские страны импортировали с российского проекта «Ямал СПГ» рекордный объем сжиженного природного газа, выбрав практически всю продукцию завода за несколько месяцев до того, как в ЕС вступит в силу запрет на поставки российского газа, пишет Financial Times.
Согласно данным аналитической компании Kpler, закупки стран Евросоюза у «Ямала СПГ», контролируемого российским НОВАТЭКом, достигли 9,89 млн тонн — это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По оценкам неправительственной организации Urgewald, суммарная стоимость этих поставок могла составить около €6 млрд.
Крупнейшими покупателями в Европе стали Франция, Бельгия и Испания, импортировавшие 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн т. Действующие правила ЕС уже запрещают приобретение российского СПГ по краткосрочным контрактам, поэтому каждая партия, направляющаяся в Европу, требует подтверждения от таможенных органов страны-импортера, что сделка заключена в рамках долгосрочного соглашения. С 1 января 2027 года вступает в силу запрет ЕС на долгосрочный импорт российского СПГ.
Решение ЕС об ужесточении ограничений в 2026 году стало частью более широкой стратегии по отказу от российского ископаемого топлива к 2027 году. Несмотря на призывы к полному прекращению закупок российского СПГ, Евросоюз не вводил прямых санкций против него, в отличие от других видов ископаемого топлива, чтобы не увеличивать зависимость от других поставщиков, например, США. Тем не менее, уже в декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент согласовали новый регламент, дающий странам-членам право на национальном уровне запрещать поставщикам из РФ доступ к газотранспортной инфраструктуре, включая терминалы СПГ. Это позволяет европейским компаниям расторгать долгосрочные контракты с «Газпромом» и НОВАТЭКом, ссылаясь на форс-мажор, что минимизирует риски многомиллиардных неустоек.
Согласно новому регулированию, которое предварительно согласовали Совет ЕС и Европарламент в декабре 2023 года, страны ЕС смогут в одностороннем порядке приостанавливать долгосрочные контракты с «Газпромом» на поставку трубопроводного газа и с НОВАТЭКом на поставку СПГ. Еврокомиссия также уточнила, что европейские компании не смогут перепродавать российский СПГ за пределами ЕС после 2027 года, что ставит под вопрос целесообразность использования схем реэкспорта в Азию. Некоторые крупные покупатели, такие как французская TotalEnergies (владеет 20% в «Ямал СПГ»), рассчитывали на возможность перенаправления объемов в Азию, но новые разъяснения ЕК фактически закрывают такую возможность. Кроме того, обсуждается риск форс-мажоров и споров по исполнению контрактов, включая контракт испанской Naturgy на сумму €45,1 млрд.