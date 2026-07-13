Из-за сильной жары в Англии и Уэльсе умерли более 2,7 тыс. человек

Исследователи Метеорологического бюро Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что повышенная смертность в мае и июне этого года связана с перегревом организма, сообщает Sky News. В условиях аномальной жары во время двух волн тепла, которые длились в общей сложности 20 дней в Англии и Уэльсе скончались более 2,7 тыс. человек.

В мае на долю климатических факторов пришлось около 59% летальных исходов (327 человек), а в июне — 38% (825 человек). Ученые говорят о том, что без влияния климатических изменений дневные температуры были бы на 3–4°C ниже, что значительно снизило бы риски для здоровья, а рекордные ночные температуры, зафиксированные во время этих волн тепла, были бы практически невозможны.

Екатерина Наумова