Из-за сильной жары в Англии и Уэльсе умерли более 2,7 тыс. человек
Исследователи Метеорологического бюро Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины пришли к выводу, что повышенная смертность в мае и июне этого года связана с перегревом организма, сообщает Sky News. В условиях аномальной жары во время двух волн тепла, которые длились в общей сложности 20 дней в Англии и Уэльсе скончались более 2,7 тыс. человек.
В мае на долю климатических факторов пришлось около 59% летальных исходов (327 человек), а в июне — 38% (825 человек). Ученые говорят о том, что без влияния климатических изменений дневные температуры были бы на 3–4°C ниже, что значительно снизило бы риски для здоровья, а рекордные ночные температуры, зафиксированные во время этих волн тепла, были бы практически невозможны.
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Жара в Европе
Эти смертельные случаи являются частью более широкой тенденции аномальной жары, которая наблюдается по всей Европе. К середине июля 2026 года в Европе было зафиксировано уже более 1300 случаев избыточной смертности, вызванных жарой, а к концу июня — более 4700 человек умерли во Франции, Бельгии, Испании и Нидерландах. Учёные отмечают, что европейский континент нагревается в два раза быстрее, чем Земля в среднем, и июнь является месяцем, который нагревается быстрее всего в мире.
Прошлое лето 2025 года также было отмечено сильной жарой в Европе, когда, по данным Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal), за период с июня по октябрь погибли 47,7 тыс. человек в 35 европейских странах. Большая часть этих смертей пришлась на середину июля и конец августа, когда наблюдались наиболее резкие волны жары. Аналитики прогнозируют, что экономические потери стран Европы из-за жары могут вырасти до €126 млрд к 2029 году.