Сегодня исполняется 48 лет вице-премьеру, главе аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Григоренко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет генеральный директор МТС Инесса Галактионова:

— Уважаемый Дмитрий Юрьевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Развитие цифровой экономики и ИТ-отрасли — одно из ключевых направлений, от которого во многом зависит конкурентоспособность страны, развитие бизнеса и качество жизни людей. Это работа, которая требует умения видеть общую картину, находить баланс интересов государства и отрасли и принимать решения на перспективу. Сегодня под Вашим кураторством отечественная ИТ-отрасль заметно растет: совершенствуются подходы к регулированию данных, информационной безопасности и искусственного интеллекта, расширяются возможности современной цифровой инфраструктуры. Для отрасли связи, которую представляет МТС и которая остается основой цифрового развития страны, эта работа имеет особое значение. Отдельно хочу отметить Ваш подход к работе с отраслью. Прежде чем принимать важные решения, Вы и Ваша команда всегда стремитесь услышать позицию бизнеса и профессионального сообщества. Такой открытый диалог помогает находить решения, которые учитывают реальные потребности рынка и делают регулирование более эффективным. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в том, что задуманное обязательно получится!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»