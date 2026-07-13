Из-за закрытия моста задержаны шесть идущих через Черноземье «крымских» поездов

В связи с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня задерживаются шесть поездов «Таврия», следующих через Воронежскую и Тамбовскую области. К настоящему моменту движение восстановлено. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По состоянию на 9.00 МСК с отклонением от графика из Крыма движутся два поезда «Таврия»:

№27/28 Симферополь — Москва (от Керчи), начавший движение 12 июля, опаздывает на 10 часов;

№7/8 Севастополь — Санкт-Петербург (от Керчи), отбывший 12 июля, задерживается на восемь часов.

Также опаздывают поезда в Крым:

№7/8 Санкт-Петербург — Севастополь (до Керчи), отправлением 11 июля, следует с отставанием на восемь часов;

№91/92 Москва — Севастополь (до Керчи), отбывший 11 июля, опаздывает на 4,5 часа;

№179/180 Санкт-Петербург — Симферополь (до Керчи), отправившийся 11 июля, задерживается на 3,5 часа;

№027/028 Москва — Симферополь (до Керчи), начавший движение 11 июля, опаздывает на 3,5 часа.

Время задержки не окончательное. Начальники поездов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия по мере поступления данных.

В конце июня «Гранд Сервис Экспресс» анонсировал запуск дополнительного поезда №197 по маршруту Керчь — Москва с остановками в Воронежской и Липецкой областях. Состав совершил четыре рейса из Крыма, последний из которых прибыл в Москву 9 июля.

Кабира Гасанова