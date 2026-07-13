ФСБ пресекла атаку дронов на аэродром в Челябинской области

В Челябинской области ФСБ РФ предотвратила попытку атаки беспилотников на аэродром «Шагол». Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности. Теракт готовили с помощью FPV-дронов (управляются от первого лица), доставленных в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов.

По данным ФСБ, запчасти беспилотников перевозились на легковых автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном. В самом прицепе находилась бытовая техника. Сборку беспилотников осуществляли в арендованных гаражах.

В результате оперативно-боевых мероприятий сотрудники ФСБ задержали исполнителей и пособников террористических актов. У них изъяли 24 дрона, оснащенных нейросетевыми модулями управления британского, американского, канадского и шведского производства. Они позволяли устройству быть устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы. Беспилотники также были снаряжены ракетами с массой заряда свыше 1 кг.

Кроме того, у исполнителей изъяли две мобильные наземные станции, позволяющие управлять дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи. К ним прикреплены устройства самоуничтожения с 250 г взрывчатого вещества.

С помощью этих дронов планировалось осуществить теракт не только в Челябинской области, но и в Амурской — на аэродроме «Украинка».

Как сообщал «Ъ», в 2025 году стало известно о двух жителях Челябинска, причастных к атаке дронов на российские аэродромы с применением FPV-дронов. Супружеская пара, Артем и Екатерина Тимофеевы, находятся в розыске. Силовики выяснили, что дроны перевозили с помощью грузовиков, владельцем которых был Артем Тимофеев. Оба фигуранта являются уроженцами Украины, переехавшими в Россию. В последние годы проживали в Миассе и Челябинске.

В 2024 году за попытку поджечь бомбардировщик Су-34 на челябинском военном аэродроме «Шагол» задержали 16-летнего уроженца Дагестана. В мае 2025-го ему вынесли приговор и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в воспитательной колонии.

Ольга Воробьева