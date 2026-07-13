Европейские банки подали иски к Linde на €1 млрд из-за санкционных потерь в России

Ведущие европейские банки, включая Deutsche Bank и UniCredit, подали иски к немецкому концерну Linde в рамках прецедентного разбирательства о том, кто должен нести потери от санкций против России. Первое слушание по иску Deutsche Bank на €260 млн пройдет во вторник во Франкфурте, пишет Financial Times.

Спор связан с контрактами 2021 года между Linde и «РусХимАльянсом» (СП «Газпрома») на строительство заводов в Усть-Луге. После введения санкций ЕС Linde приостановил работы, банки отказались исполнять гарантии, сославшись на риски, после чего российские суды арестовали около €1 млрд активов банков.

Потери: Deutsche Bank — €244 млн, UniCredit — €460 млн, Commerzbank — €90 млн, BayernLB и LBBW — €270 млн и €50 млн. Банки добивались запретов в английских судах, но отозвали их из-за угроз штрафов в России, после чего подали иски в Германии. UniCredit требует €450 млн, Commerzbank — почти €100 млн. BayernLB зарезервировал €285 млн на случай окончательной потери. LBBW иска не подавал.