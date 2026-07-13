Челябинск занял второе место среди миллионников по росту цен на новостройки

Челябинск вошел в число лидеров среди городов-миллионников России по темпам роста стоимости первичного жилья за год. По данным системы мониторинга bnMAP, средняя цена квадратного метра в челябинских новостройках увеличилась на 23,5% и достигла 177 тыс. руб.

По динамике роста Челябинск уступил только Москве, где цены за год поднялись на 24,8% (до 734,8 тыс. руб.). Третье место занял Санкт-Петербург с показателем +23,3% (до 398,7 тыс. руб.). В среднем по городам-миллионникам новостройки подорожали на 12,4%.

Наименьший прирост цен зафиксирован в Краснодаре (+4,6%), Казани (+5,0%) и Уфе (+5,7%). Самые доступные квартиры в новых домах среди крупнейших городов страны предлагаются в Волгограде — 138,1 тыс. руб. за кв. м и Воронеже — 151,3 тыс. руб..

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, эксперты Челябинскстата зафиксировали, что в регионе резко сократился ввод жилья: за январь–май 2026 года в области сдали в эксплуатацию на 46,5% меньше квадратных метров, чем год назад.

Евгений Рыженьков