В Приморье в бухте Муравьиная обрушился пирс с людьми

Часть пирса обрушилась в акваторию бухты Муравьиная в приморском Артеме. В этот момент, по словам очевидцев, с него ныряли в море дети. По данным приморских СМИ, в момент обрушения на пирсе находилось около 20 человек. Одна девочка едва не утонула, нахлебавшись воды, а мальчику оторвало палец.

Как сообщил мэр Артема Вячеслав Квон, пострадавших, число которых не уточняется, осмотрели медики. «По предварительной информации, погибших нет», — отметил он и добавил, ожидается прибытие спасателей для обследования дна.

Прокуратура Артема организовала проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство намерено дать «принципиальную оценку действиям должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию мостового гидротехнического сооружения».

Алексей Чернышев, Владивосток