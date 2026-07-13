«КузбассТрансЦемент» сократил объем перевозок на 22% с начала 2026 года

ООО «КузбассТрансЦемент» («дочка» АО «ХК "Сибцем"», отвечает за эксплуатацию железнодорожного парка холдинга) в первом полугодии 2026 года доставило потребителям 837,1 тыс. т цемента — на 22% меньше, чем в первом полугодии 2025-го. Всего компания перевезла в собственных вагонах около 3 млн т различных грузов, что соответствует показателю января—июня 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Перевозки строительных грузов по сети РЖД продолжают сокращаться. Уходят в минус и другие группы товаров, например черные металлы, железорудное сырье, кокс»,— прокомментировал управляющий директор «КузбассТрансЦемента» Эдуард Ишимов.

По данным «КузбассТрансЦемента», с 2022 года совокупный рост тарифов РЖД превысил 80%, что в два раза больше накопленной за тот же период инфляции.

Как писал «Ъ-Сибирь», холдинг «Сибцем» в первом квартале 2026 года снизил производство цемента на 38% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С января по март этого года пять заводов компании произвели 524,6 тыс. т цемента.

Компания «КузбассТрансЦемент» входит в структуру «Сибцема» с 2006 года. В парке предприятия — 5164 единицы подвижного состава, в том числе 2495 полу- и 550 крытых вагонов, 2029 хоппер-цементовозов, 90 думпкаров, переданных в управление Ангарскому цементно-горному комбинату. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2025 году выручка организации составила 7,14 млрд руб., чистая прибыль — 890,5 млн руб.

Михаил Кичанов