Заводы «Сибирского цемента» в первом квартале снизили производство на 38%

Холдинг «Сибирский цемент» сообщил о сокращении производства цемента на 38% по итогам первого квартала 2026 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в этот период пять заводов компании произвели 524,6 тыс. т цемента, сообщает пресс-служба холдинга.

Наибольшее падение зафиксировано на предприятии «Ангарский цементно-горный комбинат», которое выпустило 55,8 тыс. т строительного материала, что на 49% меньше уровня января-марта 2025-го. «Топкинский цемент» снизил производство на 47%, до 185,1 тыс. т продукции, «Красноярский цемент» — на 34% до 84,2 тыс. т, «Искитимцемент» за то же время сократил объем производства на 23%, до 161,2 тыс. т, Тимлюйский цемзавод — на 17%, до 38,3 тыс. т.

Холдинг также отмечает снижение производства других категорий: так, на комбинате «Волна» изготовлено почти 1,6 млн кв м хризотилцементных изделий — на 18% меньше, чем годом ранее.

Сокращается в том числе отгрузка — с площадок «Сибирского бетона» заказчикам передано 28,7 тыс. куб. м бетонов и растворов, что на 51% меньше год к году. Производство продукции в «Горной компании» снизилось на 81% — до 2,8 тыс. т.

«В условиях существенного замедления темпов строительных работ спрос на цемент продолжает падать. По итогам первого квартала аналитики нашей компании оценивают емкость цементного рынка Сибири (в ее прежних границах — с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края) в 748 тыс. т, что на 29,8% ниже аналогичного показателя 2025-го.

Среди субъектов макрорегиона положительную динамику в январе-марте 2026 года показал только Забайкальский край: за счет реализации крупных инвестиционных проектов спрос здесь вырос на 32,9%»,— рассказал первый вице-президент АО «ХК «Сибцем» Александр Леготин.

По оценкам холдинга, до конца года негативные тенденции сохранятся, сибирский рынок «упадет не менее чем на 15%». По итогам 2025 года производство цемента на пяти заводах «Сибирского цемента» снизилось на 16% — до 4,6 млн т.

«Сибирский цемент» объединяет 14 предприятий и входит в тройку крупнейших производителей цемента РФ.

Лолита Белова