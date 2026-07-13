Умер актер Сэм Нилл из «Парка Юрского периода»

Ушел из жизни новозеландский и британский актер Найджел «Сэм» Нилл — трехкратный номинант на «Золотой глобус», офицер ордена Британской империи, рыцарь-компаньон новозеландского ордена Заслуг. Он известен ролями в фильмах «Одержимая», «В пасти безумия», «Парк Юрского периода». Ему было 78 лет.

О смерти актера сообщила его семья. Заявление опубликовано в Instagram-аккаунте (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сэма Нилла. В нем отмечается, что смерть актера была «внезапной и неожиданной». Более подробную информацию семья пообещала опубликовать позднее.

Найджел Нилл родился в сентябре 1947 года в Северной Ирландии. В 1954 году его семья переехала в Новую Зеландию и поселилась в пригороде Крайстчерча. Имя Найджел, по мнению будущего актера, не совсем ему подходило, поэтому в 12 лет он выбрал себе другое — Сэм. Актерская карьера Сэма Нилла началась с постановок Кентерберийского университета. Позднее он переехал в Веллингтон, где устроился в театр «Даунстейдж» как профессиональный актер.

Первой заметной ролью Сэма Нилла стала роль в новозеландском фильме «Спящие псы» (1977). Затем он получил главную роль в фильме «Моя блестящая карьера» (1979) и сыграл в «Омен III» (1981). В фильме Анджея Жулавского «Одержимая» он появился в 1981 году. Там господин Нилл сыграл мужа главной героини Анны (Изабель Аджани). Широкую международную известность Сэм Нилл получил благодаря двум ролям: Алистера Стюарта в фильме Джейн Кэмпион «Пианино» и доктора Алана Гранта в «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга. Актер также играл в сиквелах «Парк Юрского периода III» и «Мир Юрского периода: Господство».