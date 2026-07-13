Россиян не было среди опознанных погибших при пожаре в баре в Бангкоке

Граждан России нет среди опознанных погибших при пожаре в баре на севере Бангкока. Об этом ТАСС сообщил источник в полиции Таиланда.

Пожар произошел в ночь на 13 июля в заведении на Сой Латпхрао. Погибли 27 человек. Собеседник агентства рассказал, что полиция установила личности 10 погибших. Среди них — девять граждан Таиланда и один гражданин Лаоса.

Возгорание началось 12 июля в 23:57 по местному времени (19:57 мск). Огонь потушили за полчаса. В пожаре пострадали свыше 60 человек, около 20 из них находятся в тяжелом состоянии, писал Reuters. Заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин сообщил, что после пожара россияне не обращались в посольство.