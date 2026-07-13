Доля отказов по заявкам на потребкредиты в Удмуртии в июне составила 70%

В июне доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в Удмуртии составила 70,4%, что на 1,3 процентных пункта (п.п.) ниже, чем в мае. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Удмуртия занимает 26-е место среди 30 регионов-лидеров по количеству поданных заявок на кредитование. Более низкий показатель отказов свидетельствует о качественном потоке заявителей или мягкой скоринговой политике банков в регионе, поясняется в релизе. Для сравнения, на первом месте рейтинга находится Новосибирская область с 75,4% отказов.

Количество отказов в выдаче потребкредитов по стране составило 73,3%, увеличившись на 1,4 п.п. При этом рост отказов в июне зафиксирован после пяти месяцев непрерывного увеличения.

«В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей, в числе прочего, серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. По его словам, банки продолжают конкурировать за граждан с высоким уровнем кредитоспособности.

Напомним, в июне жители Удмуртии оформили 8,3 тыс. самозапретов на кредиты и займы.