Жители Удмуртии оформили 8,3 тысячи самозапретов на кредиты в июне

8,3 тыс. самозапретов на кредиты и займы установили жители Удмуртии в июне. 7,5 тыс. из них были оформлены на портале «Госуслуги». 800 заявлений граждане подали через МФЦ. По количеству оформленных самозапретов республика занимает 28 место. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Спрос на установку самозапретов со стороны граждан продолжает снижаться, постепенно стабилизируясь. Это может свидетельствовать о том, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, уже сделали. Еще одна причина некоторого охлаждения интереса – успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон»,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Количество самозапретов, оформленных гражданами страны, составило 765,1 тыс. Это на 1,4% меньше в сравнении с предыдущим месяцем. Сняли ранее наложенный запрет 232,4 тыс. граждан (+2,5% по сравнению с маем). На 1 июня общее количество граждан с самозапретом в России составило 21,2 млн человек. 1,64 млн человек предпочли снять самозапрет.