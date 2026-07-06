Жители Удмуртии оформили 8,3 тысячи самозапретов на кредиты в июне
8,3 тыс. самозапретов на кредиты и займы установили жители Удмуртии в июне. 7,5 тыс. из них были оформлены на портале «Госуслуги». 800 заявлений граждане подали через МФЦ. По количеству оформленных самозапретов республика занимает 28 место. Об этом сообщает национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Спрос на установку самозапретов со стороны граждан продолжает снижаться, постепенно стабилизируясь. Это может свидетельствовать о том, что большинство из тех, кто активно хотел воспользоваться услугой, уже сделали. Еще одна причина некоторого охлаждения интереса – успехи в борьбе с мошенниками, против которых был направлен закон»,— говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Количество самозапретов, оформленных гражданами страны, составило 765,1 тыс. Это на 1,4% меньше в сравнении с предыдущим месяцем. Сняли ранее наложенный запрет 232,4 тыс. граждан (+2,5% по сравнению с маем). На 1 июня общее количество граждан с самозапретом в России составило 21,2 млн человек. 1,64 млн человек предпочли снять самозапрет.