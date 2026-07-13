12-й канал: Иран допускал покушение на Трампа во время саммита НАТО в Анкаре

Президента США Дональда Трампа планировали убить в Турции во время саммита НАТО, сообщил израильский «12 канал» со ссылкой на данные разведки неназванной западной страны.

По информации спецслужб, за подготовкой покушения стоял Тегеран. Предупреждение вынудило американскую сторону заменить самолет, на котором господин Трамп прибыл в Турцию.

По информации The New York Times, американский президент прилетел в Анкару на новом лайнере, полученном в подарок от королевской семьи Катара, а вернулся в США на старом борту, так как на новом самолете не было защиты от ракетных ударов.

Как сообщал CNN, в последнее время американские власти постоянно получали информацию о возможных угрозах жизни господина Трампа. Сам президент США после завершения саммита признал, что может стать жертвой покушения, и назвал себя «номером один в иранском списке на убийство».