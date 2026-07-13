Частным компаниям Индии разрешат производство ракетного вооружения в рамках оборонной реформы

Минобороны Индии готовится опубликовать запрос предложений к частным компаниям, приглашая потенциальных подрядчиков присоединиться к производству ракеты класса «воздух-воздух» Astra Mark 2 с дальностью действия 180-200 км. Как пишет Hindustan Times, в контрактах могут быть заинтересованы компании ICOMM, Adani, Bharat Forge, группа Tata и группа Mahindra.

Открытие сектора производства ракет для частных компаний связано с тем, что государственный производитель Bharat Dynamics Ltd не может удовлетворить растущие потребности вооруженных сил Индии и экспорт ракет в дружественные третьи страны, в частности в Индонезию. Изменение политики также направлено на расширение производственных мощностей и поддержку экспорта оборонной продукции. Ранее Индия уже разрешила частное участие в таких секторах, как авиация, беспилотники, артиллерия и военно-морские платформы.

Разработанная Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO), ракета Astra Mark 2 будет интегрирована с истребителями Tejas Mark 1-A, МиГ-29, Су-30 MKI и Rafale Marine. Источники Hindustan Times уточняют, что следующей ракетной системой, разработка и производство которой будут открыты для частных компаний, станет «Пралай». Она имеет дальность действия около 500 км и представляет собой двухступенчатую ракету, способную развивать скорость в шесть раз выше скорости звука.

«Пралай» является составляющей интегрированных ракетных войск Индии, в состав которых также входят крылатая ракета большой дальности для поражения наземных целей (LRLACM), ракета BrahMos нового поколения и многоствольный реактивный пусковой комплекс Pinaka увеличенной дальности, способный поражать цели на расстоянии до 300 км.

После обмена ударами между Пакистаном и Индией в мае 2025 года официальный Дели стремится нарастить ракетный арсенал. В этой связи Индия и Израиль совместно разрабатывают зенитную ракету большой дальности для защиты военно-морских кораблей.

Страна также создает многоуровневую систему противоракетной и противодроновой обороны для противодействия беспилотникам, ракетам большой дальности и баллистическим ракетам. В ноябре этого года Индия ожидает поставку из России пятого комплекса ПВО С-400 в рамках ранее заключенного контракта. Правительство также планирует одобрить закупку еще пяти комплексов С-400, а также систему ПВО «Панцирь».

Влад Никифоров