Минпросвещения установило нормы использования гаджетов детьми

В Минпросвещения РФ установили нормы по использованию смартфонов, компьютеров и телевизора для детей и подростков. Согласно методическим рекомендациям, направленным в регионы, главная задача норм — формирование безопасного цифрового опыта у несовершеннолетних.

Как сообщает «Интерфакс», ведомство распределило лимиты на общее экранное время в день по возрастам:

до 2–3 лет: гаджеты рекомендуется максимально исключить (не более 20 минут);

от 3 до 7 лет: не более 1 часа;

от 7 до 11 лет: не более 1,5 часа;

от 11 до 16 лет: не более 2 часов.

Отдельно учтена продолжительность непрерывной работы за компьютером. Детям 7–11 лет разрешается проводить за экраном до 30 минут с перерывами каждые 20 минут для гимнастики глаз. В 12–14 лет это время увеличивается до 45 минут, а в 15–17 лет — до 1–2 часов в день с обязательной коррекцией осанки.

Для просмотра телевизора установлены менее строгие рамки, так как он находится дальше от глаз: от 30 минут для дошкольников до 3 часов в день для старшеклассников.