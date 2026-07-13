Минпросвещения установило нормы использования гаджетов детьми
В Минпросвещения РФ установили нормы по использованию смартфонов, компьютеров и телевизора для детей и подростков. Согласно методическим рекомендациям, направленным в регионы, главная задача норм — формирование безопасного цифрового опыта у несовершеннолетних.
Как сообщает «Интерфакс», ведомство распределило лимиты на общее экранное время в день по возрастам:
- до 2–3 лет: гаджеты рекомендуется максимально исключить (не более 20 минут);
- от 3 до 7 лет: не более 1 часа;
- от 7 до 11 лет: не более 1,5 часа;
- от 11 до 16 лет: не более 2 часов.
Отдельно учтена продолжительность непрерывной работы за компьютером. Детям 7–11 лет разрешается проводить за экраном до 30 минут с перерывами каждые 20 минут для гимнастики глаз. В 12–14 лет это время увеличивается до 45 минут, а в 15–17 лет — до 1–2 часов в день с обязательной коррекцией осанки.
Для просмотра телевизора установлены менее строгие рамки, так как он находится дальше от глаз: от 30 минут для дошкольников до 3 часов в день для старшеклассников.
Инициатива Минпросвещения РФ по ограничению использования гаджетов детьми не нова. Ранее, в декабре 2023 года, министр просвещения Сергей Кравцов уже выражал обеспокоенность по поводу негативного влияния планшетов и телефонов на психику детей, особенно если их использование начинается в раннем возрасте. Он утверждал, что это может приводить к проблемам в развитии ребёнка, и ранее обсуждалась возможность полного запрета мобильных телефонов до определённого возраста.
Эти рекомендации согласуются с выводами исследований: в 2024 году Минздрав России опубликовал свои рекомендации по безопасному использованию гаджетов школьниками, предупреждая о росте нарушений костно-мышечной системы и органов зрения среди детей, обучающихся с использованием электронных устройств. Согласно этим рекомендациям, общая ежедневная продолжительность работы с электронными устройствами, оборудованными экранами, не должна превышать 1 часа 20 минут для учащихся 1-2 классов, 1 часа 30 минут для 3-4 классов и 2 часов для 5-9 классов. Такие меры уже применяются в ряде стран: например, власти КНР ограничили использование гаджетов до двух часов в день для подростков и до часа для детей от восьми лет, а также ввели запрет на использование соцсетей для несовершеннолетних в некоторых случаях. В Европе также разрабатываются законодательные инициативы по ограничению доступа детей к соцсетям, которые могут стать причиной расстройств психики. В частности, французский президент Эмманюэль Макрон поддержал идею закрыть доступ к ресурсам для пользователей моложе 15 лет. Отмечается, что проблема недостаточной концентрации, заботы о психическом здоровье и личной безопасности является одной из причин, по которым подростки сами стали сокращать время, проводимое в гаджетах. Данные исследования GWI 2025 года показывают, что доля таких сознательных подростков выросла до 40%.