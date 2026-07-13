В Челябинске выставили на продажу ТРК «Фокус» и ТЦ «Теорема» за 3,2 млрд рублей

В Челябинске возобновились попытки реализации крупных объектов коммерческой недвижимости на северо-западе города. На портале Avito появились объявления о продаже торгово-развлекательного центра «Фокус» и торгового центра «Теорема». Совокупная стоимость активов оценивается в 3,26 млрд руб.

За ТРК «Фокус» (ул. Молдавская, 16) площадью 60 тыс. кв. м собственник просит 2,39 млрд руб. По данным продавца, годовой арендный поток объекта составляет около 550 млн руб., а посещаемость — 5 млн человек в год. В 2025 году ТРК уже выставлялся на торги, тогда его стоимость оценивалась в 2,75 млрд руб. Таким образом, дисконт составил около 13%.Текущим владельцем является ООО «Адреналин».

ТЦ «Теорема» (Комсомольский пр., 65) площадью 13,2 тыс. кв. м предлагается к покупке за 875 млн руб. Цена объекта также снизилась: в марте текущего года актив пытались реализовать за 1,1 млрд руб. Текущий владелец — ООО «Астреб».

Оба юридических лица, по данным «СПАРК-Интерфакс» принадлежат бизнесмену Владимиру Ланде. Сейчас он проживает в Москве.

Евгений Рыженьков