В Челябинске продают гипермаркет «Теорема» за 1,1 млрд рублей

В Челябинске выставили на продажу 100% доли в уставном капитале ООО «Астреб», владеющего торговым центром «Теорема». Стоимость объекта — 1,1 млрд руб., указано в объявлении на бизнес-маркетплейсе Portal DA.

Общая площадь гипермаркета составляет 13,2 тыс. кв. м. В объявлении говорится, что ежедневно «Теорему» посещают около 4 тыс. человек. Среди арендаторов: продуктовый гипермаркет, гипермаркеты электроники и товаров для праздника, кафе, ювелирные отделы и отделы женской, мужской, детской одежды. ТЦ расположен в 15 минутах езды от центра города на Комсомольском проспекте. Имеется наземная парковка на 300 машиномест.

«Возможна покупка здания как недвижимости, но тогда цена будет увеличена на сумму налогов»,— говорится в объявлении. Продавец подчеркивает, что цена за квадратный метр составит 86 тыс. руб., что кратно ниже стоимости строительства нового объекта в 2026 году.

ООО «Астреб» зарегистрировано в Челябинске в 2008 году. С 2016 года 100% уставного капитала ООО «Астреб» принадлежит бизнесмену Владимиру Ланде. Он также является собственником 100% уставного капитала ООО «Адреналин», которое владеет торгово-развлекательным комплексом «Фокус». Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2020 году этот ТРК выставили на продажу за 3,5 млрд руб. В 2022-м и 2025 годах «Фокус» продавали за 2,7 млрд руб. Найти покупателя на объект пока не удалось.

Виталина Ярховска