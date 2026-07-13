Samsung решил запустить производства чипов в Йонгине на год раньше из-за роста спроса

Начало работы завода Samsung Electronics по производству чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в городе Йонгин к югу от Сеула планируется перенести с 2030—2031 годов на 2029 год. Решение принято, чтобы не отстать от растущего спроса, сообщает в понедельник агентство Reuters.

Правительство Южной Кореи надеется удвоить мощности страны по производству чипов в течение пяти лет. Для этого необходимо ускорить строительство заводов Samsung и SK Hynix в Йонгине, а также создать новый чип-кластер в городе Кванджу.

В конце июня президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён призвал бизнес поднять экономику регионов до уровня Сеульской агломерации и заодно побороться за доминирование в сфере ИИ. Samsung и ее местный конкурент SK Hynix представили масштабную промышленную стратегию и объявили о намерении инвестировать в расширение производственных мощностей 800 трлн вон ($518,3 млрд), сообщало Reuters со ссылкой на министра промышленности Ким Чун Хвана.

Инвестпроекты в Кванджу на юго-западе страны и в Южной Чолле оцениваются в 5—20 трлн вон.

Эрнест Филипповский