КСИР сообщил об ударе по объектам США в Бахрейне и Иордании

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по американским объектам в Бахрейне и Иордании в ответ на атаки США.

Согласно заявлению, целями КСИР стали ремонтные базы для вертолетов, ангары для самолетов, а также командный центр управления БПЛА в Бахрейне. Кроме того, были атакованы несколько складов ракет и резервуары с топливом на иорданской авиабазе «Принц Хасан».

8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки. 11 июля Вашингтон объявил об окончании третьей волны ударов. В ответ Иран ударил по объектам США в пяти странах Ближнего Востока.