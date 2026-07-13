КСИР сообщил об ударе по объектам США в Бахрейне и Иордании
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об ударе по американским объектам в Бахрейне и Иордании в ответ на атаки США.
Согласно заявлению, целями КСИР стали ремонтные базы для вертолетов, ангары для самолетов, а также командный центр управления БПЛА в Бахрейне. Кроме того, были атакованы несколько складов ракет и резервуары с топливом на иорданской авиабазе «Принц Хасан».
8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки. 11 июля Вашингтон объявил об окончании третьей волны ударов. В ответ Иран ударил по объектам США в пяти странах Ближнего Востока.
Эскалация между США и Ираном фактически свела на нет договоренности Исламабадского меморандума о перемирии, подписанного 18 июня 2026 года, и вернула Ближний Восток к горячей фазе конфликта. Первопричиной срыва мирных договоренностей стали принципиальные разногласия относительно контроля над Ормузским проливом. 12 июля 2026 года Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил о закрытии этого морского маршрута "до дальнейшего распоряжения, до окончания вмешательства США в регионе".
Ранее иранские силы наносили удары по американским военным объектам в различных странах Персидского залива, включая Бахрейн, Кувейт, Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Среди пораженных целей заявлялись штаб-квартира Пятого флота ВМС США в Бахрейне, авиабазы, вертолетные подразделения, промышленные районы, разведывательные центры и корабли в Ормузском проливе. Ответные действия Ирана часто следовали за ударами США по иранским объектам или в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе.